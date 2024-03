"Dostoevskij mi ha portato sul red carpet"

Ha lasciato Bologna a 19 anni, alla fine degli anni Ottanta, per fare teatro, e la sua vita da quel momento ha preso una sola direzione, il palcoscenico. Poi a 50 anni, il regista Andrej Koncalovskij, che l’aveva già diretto in tre spettacoli, l’ha voluto come attore nel suo film ’Il Peccato-Il furore di Michelangelo’ e da quel momento Federico Vanni, 56 anni, ha avvertito un grande interesse anche per quel terreno artistico. E se, come si dice, sognare è arrivare a metà strada dalla meta, lui c’è riuscito: ha fortemente desiderato un provino coi fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo per la serie noir esistenziale presentata a Berlino ’Dostoevskij’ (Sky Original, uscirà prima al cinema e poi in seguito su Sky) ne ha parlato con la sua manager e... ha ottenuto un ruolo. E che ruolo.

Federico Vanni, i fratelli D’Innocenzo erano i registi con cui voleva girare?

"Ho sempre fatto teatro, non mi sono mai veramente occupato di cinema e tv, poi a una certa età mi è arrivata da Koncalovskij, con cui avevo fatto tre spettacoli teatrali, l’offerta di un ruolo molto carino nel film che ha girato in Italia su Michelangelo, ’Il Peccato’ e da quel momento ho trovato a Roma un’agenzia che ha iniziato a seguire il mio nuovo percorso e che mi ha portato fino ai fratelli D’Innocenzo: li puntavo come un segugio, da quando avevo visto ’Favolacce’ ed ero diventato pazzo di loro".

E come è arrivato il provino?

"Pensavo che, affacciandomi così tardi al cinema e con tutti gli attori che ci sono in questo mondo, non sarebbe stata un’impresa facile. Invece il destino ha avverato il mio sogno ed è arrivata questa splendida possibilità che nei giorni scorsi mi ha anche portato a Berlino sul red carpet, con i registi e il cast. Insomma, sono stato convocato per fare un provino, notizia che mi è arrivata un giorno mentre correvo al parco".

Come lavorano i D’Innocenzo sulla scelta degli attori?

"Beh, io sono stato chiamato per il provino perché loro convocano solo attori di teatro e con una certa preparazione. Ho fatto il provino e mi hanno subito detto che sarei tornato a fare un call back e per fare una scena con l’attore che sarebbe stato il protagonista, ovvero Filippo Timi. Il provino successivo è stato con Timi e Gabriel Montesi, un altro dei co-protagonisti della storia, ed è andata. Incredibile, mi hanno scelto tra tanti, anche più famosi di me".

In quale ruolo la vedremo? "Sono Antonio Bonomolo, funzionario di polizia e unico amico del protagonista. Un uomo normale, bravo nel lavoro, padre di due figlie, marito, che ad un certo punto non è più capace di fare nessuna di queste cose, perché si trova in una situazione di difficoltà: con la squadra di cui è comandante, deve dare la caccia al serial killer ’Dostoevskij’ che crea uno stato di confusione tra le persone".