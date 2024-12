Dove ’abita’ la nostra coscienza?. Quattro incontri con Vito Mancuso

Che cos’è la coscienza? Dove ’abita’? Nel cuore, nella mente o nell’educazione che riceviamo (o non riceviamo)? Non sono domande da poco quelle a cui tenta di dare risposta il Laboratorio di etica di Vito Mancuso che dal 20 gennaio torna all’Auditorium del Mast di via Speranza per la sua settima edizione, dedicata appunto alla ’Coscienza’. Quattro lezioni con ospiti per le quali sono già aperte le vendite dei biglietti.

In questi anni il teologo e filosofo ha messo sul piatto incontri dedicati a temi come ’Le Virtù’ nel 2019, ’I Maestri Spirituali’ nel 2020, ’La Pandemia’ nel 2021 e poi via via, un anno dopo l’altro ’Guerra e pace’, ’I miei principi morali’, e ’Il Super-Ego’ nel 2024.

"Se c’è un fenomeno che più di ogni altro suscita meraviglia al solo pensarlo – dice Mancuso spiegando la scelta del nuovo ciclo –, questo è la coscienza. Che cos’è, realmente, la coscienza? Coincide con il nostro cervello, oppure tra cervello, mente e coscienza esiste una differenza? Com’è possibile che dalla materia del cervello scaturisca l’energia immateriale e intelligente che costituisce la coscienza? E come si fa, eticamente parlando, a custodire la coscienza, a nutrirla, a renderla sempre più vigile, acuta e responsabile?".

Negli incontri Mancuso sarà affiancato come sempre da relatori importanti: l’astrofisica Ersilia Vaudo dell’Agenzia Spaziale Europea di Parigi (per indagare l’origine della coscienza a partire dall’origine delle stelle), il neuropsichiatra Franco Fabbro dell’Università di Udine (sul rapporto cervello-mente-coscienza), Neva Papachristou, insegnante guida dell’Associazione per la Meditazione di Consapevolezza A.Me.Co. (per indagare la pratica quotidiana di esercizio della coscienza). Ad ogni incontro (il ciclo è organizzato da Mismaonda) sarà sempre presente Vito Mancuso.

Si comincia appunto lunedì 20 gennaio alle 18,30, poi il 3, 10 e 17 febbraio: ogni incontro si aprirà con un’introduzione filosofica di Vito Mancuso a cui seguirà la relazione dell’ospite della giornata; si concluderà con domande, sottolineature e una riflessione sui temi proposti.

Il primo, come detto, è affidato all’astrofisica Ersilia Vaudo che con l’Associazione Il Cielo itinerante, di cui è co-fondatrice, porta "il cielo dove non arriva" grazie a un pulmino carico di esperimenti e telescopi dedicato ai bambini che vivono in zone di povertà educativa.