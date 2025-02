Dove nasce l’educazione civica. Studenti in visita alla Regione

Sono stati gli studenti dell’istituto comprensivo di Sasso Marconi i primi ospiti del progetto della Regione Emilia-Romagna intitolato ’Porte aperte in Assemblea legislativa’. Accompagnati dai loro insegnanti un gruppo di ottanta studenti ha visitato la sede di via Aldo Moro.

A guidare agli studenti di Sasso sono state le consigliere Elena Ugolini (Rete civica) e Simona Lembi (Pd) che hanno spiegato composizione e funzione dell’assemblea e mostrare cosa succede nella "casa delle leggi" della Regione Emilia-Romagna, come è fatta l’aula dell’Assemblea legislativa, dove siedono i consiglieri regionali e gli assessori.

L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i giovani all’istituzione regionale, quale luogo di dibattito, confronto ed esercizio della democrazia e sviluppare quindi queste buone pratiche di educazione civica e partecipazione. "È stato un onore accompagnare queste cittadine e questi cittadini di domani in una visita che prima di tutto è un momento di scuola, di istruzione e di crescita: imparano cosa sono le Istituzioni e che ci sono persone che lavorano per tutti i cittadini", ha spiegato la consigliera Ugolini, mentre la collega Lembi ha aggiunto: "È significativo che le giovani generazioni abbiano deciso di visitare un luogo così importante come l’Assemblea legislativa, un’istituzione fondamentale della nostra democrazia".