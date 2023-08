Dove osano gli aquiloni, il Festival nel vento di Monte Galletto

Dopo il successo dell’estate scorsa, Il comune di San Benedetto Val di Sambro e la Cooperativa Foiatonda ripropongono oggi e domani il "Festival degli aquiloni in Appennino". Anche questa seconda edizione è promossa dall’Unione dei Comuni dell’Appennino e da Bologna Montana, la realtà che si occupa della promozione dei territori di Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, e ha avuto il sostegno fattivo sia Emil Banca, sia di Ascom Confcommercio, oltre ai contributi di diverse aziende e realtà produttive della zona.

"L’originalità di questa manifestazione – spiega il sindaco di San Benedetto Alessando Santoni – dimostra da un lato quanto il nostro territorio sia dinamico e innovativo, dall’altro quanto sia volenteroso e disponibile nel cercare sempre nuove opportunità di crescita, tenuto conto che il buon risultato di iniziative come queste ha ricadute positive anche sulle attività ricettive".

La manifestazione si svolge nella cornice di Monte Galletto, una delle tappe più frequentate dai camminatori della Via degli Dei che in queste due giornate potranno ammirare anche la presenza in volo degli aquiloni. Riprendendo anche una tradizione antica in montagna i più piccoli avranno anche l’occasione di imparare a costruirli grazie al supporto di alcuni esperti che illustreranno loro come scegliere legno e carta. "Iniziative come queste – sottolinea Alessandro Serra presidente della Cooperativa Foiatonda – sono un’opportunità di crescita da cogliere al volo per il nostro territorio che non deve essere conosciuto solo per la via degli Dei, ma per tutto l’insieme che lo caratterizza". Per tutta la durata dell’evento saranno presenti stand gastronomici e questa sera è previsto un momento musicale con un suggestivo concerto alla luce del tramonto con il cantautore Germano Bonaveri.