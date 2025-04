Dove passa la Maratonina dei Colli: il percorso e come cambia la viabilità

Bologna, 5 aprile 2025 – Torna la Maratonina dei Colli, un grande classico del podismo bolognese. Domani, alle 9, 366 iscritti partiranno da parco Cavaioni. Un sali e scendi continuo lungo i colli della città per 23 chilometri, nella competizione competitiva, mentre di 12,3 chilometri per la non competitiva (partenza alle 9.05). Un percorso che si è allungato a causa di una deviazione obbligatoria visti i lavori lungo una strada.

Il percorso

Dopo la partenza da parco Cavaioni, la manifestazione si snoderà verso nord, percorrendo prima via Cavaioni, poi via di Casaglia. A questo punto ecco via di Ravone, la zona più vicina al centro città, poi spazio a via del Genio e su fino a via Gaibola.

Il percorso passerà poi per via Pozzetti, via dei Colli, via Golfreda, via della Trappola e via Gaibara.

A questo punto ai partecipanti toccherà correre per via Santa Liberata, poi via Monte Donato e via Gaibara. Arrivati a via delle Lastre deviazione, anche sterrata – qui la parte che allunga il percorso –, verso via del Forte, poi via dei Colli e via Cavaioni fino all’arrivo, di nuovo, su parco Cavaioni.

L’organizzazione e le strade chiuse

La Maratonina dei Colli, giunta alla 34esima edizione e patrocinata dal Comune, è una corsa su strada organizzata da Fidas, Atletica Gnarro Jet Mattei, Uisp e Comitato podistico bolognese.

La manifestazione comporterà dei limiti alla circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12. Il settore Mobilità del Comune in merito, per permettere il regolare svolgimento dell’evento, ha emanato un’ordinanza con le strade chiuse (l’elenco qui).

Le iscrizioni

Per i ritardatari dell’ultima ora sarà possibile partecipare anche iscrivendosi oggi e domani. Oggi, fino alle 19, al centro commerciale Vialarga, mentre domani fino alle 8.30 in loco. Il ritrovo è fissato alle 7.30 al parco Cavaioni.