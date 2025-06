Dove passa la Mille Miglia 2025 a San Lazzaro, viabilità rivoluzionata

San Lazzaro (Bologna), 14 giugno 2025 – Al via col rombo dei motori. La 1000 Miglia sbarca di nuovo a San Lazzaro: martedì 17 giugno Piazza Bracci farà da scenario all’arrivo della prima tappa: qui gli oltre 400 equipaggi, provenienti da 29 nazioni tra cui Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti e ovviamente Italia, arriveranno dopo un percorso davvero suggestivo che si articolerà attraverso Desenzano del Garda, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara.

Prima di arrivare in Piazza Bracci, le prime auto sono attese attorno alle 20, la 1000 Miglia attraverserà il circuito cittadino lungo via Canova e via Repubblica per poi concludersi nell’area dove di solito si svolge il mercato alimentare del mercoledì e del sabato e dove avverrà il controllo orario ufficiale delle vetture di gara.

Concluso quel momento le auto si sposteranno lungo via San Lazzaro per poi arrivare in Piazza Bracci dove sarà possibile ammirare le magnifiche livree di questi 420 gioielli a quattro ruote.

Mercoledì 18 giugno, poi, tutte le vetture partiranno alla volta di Roma per la seconda tappa della corsa attraversando viale Europa a Bologna, la tangenziale nord, viale Cavina, viale Lungosavena e via del Dazio, per poi immettersi sulla ss65 in direzione Prato.

Per l’attuazione di modifiche temporanee al traffico cittadino e l’istituzione del divieto di sosta in alcune strade, con una specifica ordinanza, l’amministrazione ha disposto la chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito (a eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli inerenti alla manifestazione) dalle 19.30 alle 22.30 di martedì 17 giugno di via Repubblica (da via Delle Rimembranze a via San Lazzaro in entrambe le carreggiate), del parcheggio di via Repubblica (accanto al parco 2 Agosto) e di via San Lazzaro (da via Roma a via Repubblica). Inoltre è stata prevista la chiusura di via Roma all’intersezione con via San Lazzaro e il divieto di transito (ad eccezione dei residenti) del tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e quella con via San Lazzaro dalle 19 alle 22.30.

Istituito anche il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle 18 alle 22.30 sempre di martedì 17 giugno in via San Lazzaro (entrambi i lati da via Roma a via Repubblica), in via Repubblica (entrambe le carreggiate da via Delle Rimembranze a via San Lazzaro), all’interno del parcheggio di via Repubblica (accanto al parco 2 Agosto), e in via Delle Rimembranze (sia lato est che lato ovest da via Repubblica in direzione via Emilia per una lunghezza di 10 metri in entrambi i lati). Sempre martedì 17 giugno per pulizia caditoie da parte di Hera in via Repubblica sarà attivo un divieto di sosta dalle 7 alle 17.