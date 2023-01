Dove trovare i soldi? I Verdi lo sanno già "Finanziamolo con le risorse del Passante"

Mancano le risorse per il tram? "Rinunciamo al Passante e utilizziamo quelle risorse per realizzare l’intera rete tramviaria e completare quella dei treni locali". La provocazione (i fondi per realizzare il passante sono di Autostrade) è dei Verdi, che intervengono sul problema dei 50 milioni di costi extra del progetto tram che il Comune è chiamato a reperire. "Pare che a Bologna il servizio pubblico sia figlio di un dio minore", commentano i portavoce dei Verdi Danny Labriola e Valentina Marassi (foto). "La destra continua a considerare il tram un’opera inutile e dannosa per la città, e accusa il Comune di non essere trasparente sugli extra costi dovuti alla crisi energetica e ai rincari delle materie prime. Si parla di circa 50 milioni, più o meno la stessa cifra che starebbe bloccando il completamento" del Servizio ferroviario metropolitano. "Briciole – sottolineano i Verdi – rispetto agli oltre due miliardi previsti per la realizzazione del Passante". Anche per quest’opera, ricordano Labriola e Marassi, i "costi sono cresciuti enormemente: quasi triplicati rispetto al progetto originario. Ma nessuno grida allo scandalo. Tutti d’accordo sulla colata di asfalto che incentiverà l’uso dell’auto e che peggiorerà la qualità dell’aria in un territorio che detiene il record di morti premature per inquinamento atmosferico". La destra, affermano ancora i Verdi, "non solo non chiede conto dei costi cresciuti a dismisura, ma propone addirittura di aggiungere altre strade e bretelle a sud".