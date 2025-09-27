Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaDove trovare il Carlino anche di domenica
27 set 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Dove trovare il Carlino anche di domenica

Dove trovare il Carlino anche di domenica

La mappa delle edicole in città, quartiere per quartiere, che saranno a disposizione di chi vuole continuare a restare informato

Un edicolante mostra orgoglioso una copia de il Resto del Carlino: lo potrete acquistare anche domani in molti punti vendita

Un edicolante mostra orgoglioso una copia de il Resto del Carlino: lo potrete acquistare anche domani in molti punti vendita

Di seguito, l’elenco delle edicole aperte sotto le Due Torri anche nel giorno festivo.

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l.; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi.

Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 156, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D, Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service S.r.l. - Coop-Caab; via Cavazzoni 2/E, Edicola Cerioli; via Corticella 124, Edicola Aldini; via Corticella 186/10, Colantuono Loris; via Corticella 78, Gd Media Service S.r.l. – Pam.

Via Cracovia 2/A, Bollini Massimo; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service S.r.l. – Navile; via Degli Orti angolo via dei Lamponi, Edicola Orti; via Degli Orti 13, Sauro Goffredo; via Del Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service S.r.l. – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Enrico Mattei 24, Dream di Paganelli D.

Via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via Emilia Ponente 18, Il Ditino; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Gazzoni 4, Macchi Marco; via Giotto 1/2-A, Santoro Angela; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Irnerio 48, Mazzoni Davide; via IV Novembre 7/2-A, Di Franco Luigi; via Larga 10, Gd Media Service S.r.l. – Conad; via Laura Bassi Veratti 1/5, Edicola Forni.

Viale Lenin, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Marco Emilio Lepido 1, Edicola Terza Pagina; via Marco Polo 3, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via A. Murri 154, Edicola Mastri Massimo.

Via G. Oberdan 24/H-I, Edicola San Martino; via L. Pirandello 14/2-A, Edicola Enigmi; via Pratello 68/A, Lino’s; via Rizzoli 1, Gardini; via San Donato 151/A, Edicola Girotti Graziano; via San Donato 68/3-A, San Donato 68; via San Felice 47/B, Edicola San Felice; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 S.r.l. Conad City; via Santo Stefano 110/2-A, Beato Giuseppe; via Saragozza 97/C, Di Pietro Roberto; via Sardegna 6/A-6/B, Sardegna; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Stalingrado 154/A, Edicola Dozza di Romagnoli; via Toscana 30, Le News di Manu Ale; via Triumvirato 84, Gd Media Service S.r.l. – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; via F. Zanardi 23/D, Melloni Alessandro; viale A. Lincoln 5, Edicola F2 di Ciuti V.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata