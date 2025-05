Dove trovare il Carlino domani in provincia

Di seguito la lista di tutte le edicole aperte domani in provincia.

Anzola dell’Emilia: Video One di Chiarini Caterina, via C. Goldoni 51/C; Peri Laura & C., via A. Gramsci 14; Anzola dell’Emilia – San Giacomo del Martignone: Chen Guangping, via Persiceto 19; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Gd Media Service S.r.l. – Eurospar, via Galliera 11; Gd Media Service S.r.l. – Superconad, via Don Pasti 26; Mariotti Manuela, via Galliera 161.

Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Gnaccarini Cinzia, via Roma 249; Bazzano: Edicola Graziosi, via E. De Amicis 2; Bentivoglio: Edicola Bentivoglio, via G. Marconi 42/E; Bentivoglio – San Marino: Stabe, via Gandhi 2/C; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani, via Riccardina 156.

Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G; Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Chiarini, via Bazzanese 17; Edicola Meridiana, piazza Degli Etruschi 30; Gd Media Service S.r.l. – Carrefour, via Marilyn Monroe 2; Gd Media Service S.r.l. – Esselunga, piazza Degli Etruschi 2; La Piazzetta, Galleria Ronzani 7/9; Casalecchio di Reno – Croce: Edicola Porrettana, via Porrettana 84; Casalecchio di Reno – San Biagio: Scandellari Angela, via Caduti Cefalonia 10/3.

Castel d’Aiano: Tondi Riccardo, via Lollini 2/4; Castel d’Aiano – Rocca di Roffeno: Emporio Musiolo di Ilaria Gigliotti, via Monte Rocca 24-26; Castel di Casio: Smile, via Degli Alberghi 14/2; Castel di Casio – Badi: Borri Paola, via Torrenuova 4; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B; Zhou Jianzhang, via Del Commercio 19/A; Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis; Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C; Gd Media Service S.r.l. – Coop, via A. Gramsci 211; Castel Maggiore – Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96.

Castel San Pietro Terme: Edicola Del Cassero, piazza Martiri Partigiani 1; Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Roma 18; Giemme, via G. Matteotti 76; Castello d’Argile: Wang Hui Jing, Circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vespi Diana, via S. Apollinare 1273; Castenaso: Gnudi Luigi, via Nasica 103/3; L’Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/C; Edicola Centronova, via Villanova 29; Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop, via Villanova 29.

Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35; Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1; Castiglione dei Pepoli – Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75; Crespellano: Bar Speedy di Ortolani Paola, via G. Garibaldi 51; Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Gd Media Service S.r.l. – Despar, via Provinciale 284; Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 225.

Crevalcore: Edicola Tandem fi Mamenko Tatsiana, via G. Matteotti 14; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria – Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Gaggio Montano – Silla: La Scommessa di Corradini Barbara, via J.F. Kennedy 25.

Granaglione – Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42; Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli Andrea, via San Donato 209; Sales Service, via Porrettana 41/A; Granarolo dell’Emilia – Quarto Inferiore: Alves Food, via Risorgimento 2.

Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Grizzana Morandi – Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B; Grizzana Morandi – Pioppe di Salvaro: Mignano Patrizia, via Salvaro Pioppe 27; Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi Valerio, via Baruffi 26; Lizzano in Belvedere – Querciola: Mini Sabrina, piazza Don L. Lenzi 7; Lizzano in Belvedere – Vidiciatico: Fabbri Debora, via G. Marconi.

Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6; Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine; Medicina: Giuggioli Paolo, via Libertà 63/65; Il Graffio, via Argentesi 24/B; Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11; Medicina – Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29.

Minerbio – Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20; Molinella: L’Edicola di Sgargi, via G. Mazzini 122; Molinella – San Martino in Argine: Arcobaleno, via Sant’Elena 51; Molinella – San Pietro Capofiume: Edicola Sweet Angel, via Severino Ferrari 128/130; Monghidoro: Bar Pineta, via G. Garibaldi 31.

Monte San Pietro: La Ricerca Del Gusto, via Lavino 503/A; Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monteveglio: L’Edicola di Benelli Mauro, piazza Della Libertà 24; Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno – Rioveggio: Edicola Cartoleria Morena, via Provinciale 16/B; Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8.

Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza S. Allende 64; Edicola Ozzano, via L. Galvani 49; Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell’Emilia – Loc. Campana: Genova Giuseppe, via Emilia 570/B; Ozzano dell’Emilia – Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42.

Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2; Edicola Del Parco, viale Resistenza 203; Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro – Carteria di Sesto: Bernasconi Angelo, via Andrea Costa 136; Pianoro – Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza G. Garibaldi 2; Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via Andrea Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2; Pieve di Cento: Edicola Porta Asia, circonvallazione Levante 33; Il Papiro di Gamberini, piazza Andrea Costa 12.

Porretta Terme: Rinaldi Simone, piazza Libertà 68/A; San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, via G. Marconi 7; San Benedetto Val di Sambro – Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia Aldrovandi, piazza Della Neve 4; San Benedetto Val di Sambro – Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32.

Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Giorgio di Piano: E’ D’Ichi La, piazza Dei Martiri 1; San Giorgio di Piano – Stiatico: Chicca Cream, via Dell’Artigianato 1; San Giovanni In Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; Bignardi Stefano, corso Italia 68; Conad San Giovanni in Persiceto, via Elsa Morante 6; Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; Marco Scopece Rivendita Tabacchi, circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto – Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San Giovanni in Persiceto – San Matteo della Decima: Molinari Mirna, via Cento 229.

San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19; Edicola Bracci, via Emilia Levante 100 angolo piazza Bracci; Edicola Pulce di Cappato, via Galletta 12; Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Carlo Jussi 16; Gd Media Service S.r.l. – Coop, via J.F. Kennedy; San Lazzaro di Savena – Cicogna: Edicola Cicogna di Baratti Elio, via Donini 63; San Pietro in Casale: Da Patty, via G. Matteotti 267.

San Vincenzo di Galliera: Caffé Via Veneto di Mohamed Hossni, via Vittorio Veneto 27/B; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157; Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Medani; Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344; La Sai L’Ultima?, largo Don Dossetti 13; Valsamoggia – Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40.

Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27; L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45; Vergato – Riola: Iacopini Elena, via Nazionale 99; Zola Predosa: Gervasi Paolo, via Risorgimento 272/De; Mapa, via Risorgimento 232/D; Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa – Riale: Vecchiettini Riccardo, via Risorgimento 21.