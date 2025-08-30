Dove trovare il Carlino sotto le Due Torri

Di seguito l’elenco di edicole ed attività che saranno aperte anche nella giornata di domenica.
Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. - Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 156, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D.
Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service S.r.l. - Coop- Caab; via Cavazzoni 2/E, Edicola Cerioli; via Corticella 78, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Corticella 124, Edicola Aldini; via Corticella 186/10, Colantuono Loris; via Cracovia 2/A, Bollini Massimo; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service S.r.l. – Navile; via Degli Orti angolo via dei Lamponi, Edicola Orti; via Degli Orti 13, Sauro Goffredo; via Del Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service S.r.l. – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Enrico Mattei 24.
Dream di Paganelli D.; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Ponente 18, Il Ditino; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Gazzoni 4, Macchi Marco; via Giotto 1/2-A, Santoro Angela; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Irnerio 48, Mazzoni Davide; via IV Novembre 7/2-A, Di Franco Luigi; via Larga 10, Gd Media Service S.r.l. – Conad; via Laura Bassi Veratti 1/5, Edicola Forni; viale Lenin, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Marco Emilio Lepido 1, Edicola Terza Pagina; via Marco Polo 3, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via G. Massarenti 102/2-A.
Edicola Il Buongiorno; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via A. Murri 154, Edicola Mastri Massimo; via Pratello 68/A, Lino’s; via Rizzoli 1, Gardini; via A. Saffi 41/A, Tabaccheria Bar; via San Donato 68/3-A, San Donato 68; via San Donato 151/A, Edicola Girotti Graziano; via San Felice 47/B, Edicola San Felice; via San Mamolo 111/3-A, Klam di Luca Cavallari; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 S.r.l. Conad City; via Santo Stefano 110/2-A, Beato Giuseppe; via Saragozza 97/C.
Di Pietro Roberto; via Sardegna 6/A-6/B, Sardegna; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Stalingrado 154/A, Edicola Dozza di Romagnoli; via Toscana 30, Le News di Manu&Ale; via Triumvirato 84, Gd Media Service S.r.l. – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; via F. Zanardi 23/D, Melloni Alessandro; viale A. Lincoln 5, Edicola F2 di Ciuti V. & C.