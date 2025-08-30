Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
CronacaDove trovare il Carlino sotto le Due Torri
30 ago 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
Dove trovare il Carlino sotto le Due Torri

La mappa delle edicole, quartiere per quartiere, che saranno a disposizione di chi si vuole informare anche domani

Sono decine i punti, sparsi in tutta la città dove è possibile trovare il quotidiano anche domani

Sono decine i punti, sparsi in tutta la città dove è possibile trovare il quotidiano anche domani

Di seguito l’elenco di edicole ed attività che saranno aperte anche nella giornata di domenica.

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. - Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 156, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D.

Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service S.r.l. - Coop- Caab; via Cavazzoni 2/E, Edicola Cerioli; via Corticella 78, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Corticella 124, Edicola Aldini; via Corticella 186/10, Colantuono Loris; via Cracovia 2/A, Bollini Massimo; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service S.r.l. – Navile; via Degli Orti angolo via dei Lamponi, Edicola Orti; via Degli Orti 13, Sauro Goffredo; via Del Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service S.r.l. – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Enrico Mattei 24.

Dream di Paganelli D.; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Ponente 18, Il Ditino; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Gazzoni 4, Macchi Marco; via Giotto 1/2-A, Santoro Angela; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Irnerio 48, Mazzoni Davide; via IV Novembre 7/2-A, Di Franco Luigi; via Larga 10, Gd Media Service S.r.l. – Conad; via Laura Bassi Veratti 1/5, Edicola Forni; viale Lenin, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Marco Emilio Lepido 1, Edicola Terza Pagina; via Marco Polo 3, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via G. Massarenti 102/2-A.

Edicola Il Buongiorno; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via A. Murri 154, Edicola Mastri Massimo; via Pratello 68/A, Lino’s; via Rizzoli 1, Gardini; via A. Saffi 41/A, Tabaccheria Bar; via San Donato 68/3-A, San Donato 68; via San Donato 151/A, Edicola Girotti Graziano; via San Felice 47/B, Edicola San Felice; via San Mamolo 111/3-A, Klam di Luca Cavallari; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 S.r.l. Conad City; via Santo Stefano 110/2-A, Beato Giuseppe; via Saragozza 97/C.

Di Pietro Roberto; via Sardegna 6/A-6/B, Sardegna; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Stalingrado 154/A, Edicola Dozza di Romagnoli; via Toscana 30, Le News di Manu&Ale; via Triumvirato 84, Gd Media Service S.r.l. – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; via F. Zanardi 23/D, Melloni Alessandro; viale A. Lincoln 5, Edicola F2 di Ciuti V. & C.

