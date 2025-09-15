"Dovevamo fare di più. C’è tanto da lavorare. I nuovi accelerino..."

Scusate, qualcuno per caso ha visto il Bologna aggirarsi dalle parti del Meazza? Risposta scontata: nessuno. Si sforza, legittimamente, di farlo Vincenzo Italiano, che giura di aver visto qualcosa di promettente nel primo tempo. "Fino all’intervallo la squadra non mi è dispiaciuta", azzarda il tecnico. Ma forse non ci crede tanto nemmeno lui.

"Nel primo tempo – dice il tecnico – siamo riusciti ad entrare nella loro area tre-quattro volte e a far ammonire tre loro giocatori. Viste queste premesse mi aspettavo una ripresa diversa e soprattutto mi aspettavo una squadra che potesse giocare di più nella metacampo avversaria". Niente: il Bologna vero è rimasto nello spogliatoio, o forse nella testa di chi, in casa rossoblù, coltiva ancora il ricordo (per carità virtuoso) della vittoria della Coppa Italia. Tutto bellissimo, ma tutto passato: il presente oggi racconta altro.

Italiano punta dritto a uno dei problemi: "Dopo l’intervallo mi aspettavo un cambio di passo che invece non c’è stato. Dobbiamo lavorare sul ritmo, sulla velocità di circolazione del pallone e su tutte quelle caratteristiche che lo scorso anno ci facevano vincere le partite. Quando abbiamo avuto il pallone tra i piedi non siamo stati abbastanza rapidi: in questo momento ci mancano smalto e brillantezza".

Manca anche altro: l’inserimento dei nuovi, compreso quelli che, come Zortea e Heggem, alla prima apparizione (col Como) avevano fatto intravedere buone cose e ieri sono mancati. "Bisogna che i nuovi si inseriscano velocemente – conferma Italiano –. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che il percorso è appena cominciato e c’è tempo, ma bisogna comunque fare in fretta".

E’ importante fare in fretta e non è meno importante tirare in porta, cosa che il Bologna ieri non ha fatto. Ribadisce il concetto il tecnico rossoblù: "Loro ci hanno praticamente sempre concesso la palla nei piedi e dovevamo fare di più, soprattutto nel primo tempo. Poi il Milan ha alzato la pressione pur senza grandi ritmi e intensità, ma noi non abbiamo lavorato bene nell’azione del gol di Modric e in generale dovevamo osare di più. Ci sono tanti aspetti da mettere a posto, lo sappiamo". E sanno anche che non potrà bastare questo Bologna per affrontare il Genoa sabato al Dall’Ara, in una partita che è già obbligatorio vincere, e per non sfigurare nel debutto in Europa League del 25 settembre in casa dell’Aston Villa.

"Roma, Como e Milan, gli avversari che fin qui abbiamo incontrato in campionato, sono tre squadre fortissime – butta lì il tecnico –. Certo dovevamo creare di più e soprattutto essere più presenti nella metacampo avversaria. Lo ripeto: dobbiamo ritrovare quelle caratteristiche che lo scorso anno ci facevano vincere le partite. C’è tanto da lavorare, ma questo lo sapevamo già. Per fortuna alleno un gruppo di ragazzi intelligenti e so che quando ripartiremo saremo una squadra diversa da quella di stasera".

E’ una speranza, un auspicio, un messaggio al gruppo. Siamo solo all’inizio, ma certi segnali è saggio non trascurarli.