15 set 2025
MASSIMO VITALI
Cronaca
"Dovevamo fare di più. C’è tanto da lavorare. I nuovi accelerino..."

L’analisi del tecnico dopo la prestazione incolore in casa dei rossoneri "Loro ci hanno lasciato il pallone, era obbligatorio costruire qualcosa". Poi cerca di dare la scossa agli acquisti estivi: "Devono inserirsi in fretta".

Scusate, qualcuno per caso ha visto il Bologna aggirarsi dalle parti del Meazza? Risposta scontata: nessuno. Si sforza, legittimamente, di farlo Vincenzo Italiano, che giura di aver visto qualcosa di promettente nel primo tempo. "Fino all’intervallo la squadra non mi è dispiaciuta", azzarda il tecnico. Ma forse non ci crede tanto nemmeno lui.

"Nel primo tempo – dice il tecnico – siamo riusciti ad entrare nella loro area tre-quattro volte e a far ammonire tre loro giocatori. Viste queste premesse mi aspettavo una ripresa diversa e soprattutto mi aspettavo una squadra che potesse giocare di più nella metacampo avversaria". Niente: il Bologna vero è rimasto nello spogliatoio, o forse nella testa di chi, in casa rossoblù, coltiva ancora il ricordo (per carità virtuoso) della vittoria della Coppa Italia. Tutto bellissimo, ma tutto passato: il presente oggi racconta altro.

Italiano punta dritto a uno dei problemi: "Dopo l’intervallo mi aspettavo un cambio di passo che invece non c’è stato. Dobbiamo lavorare sul ritmo, sulla velocità di circolazione del pallone e su tutte quelle caratteristiche che lo scorso anno ci facevano vincere le partite. Quando abbiamo avuto il pallone tra i piedi non siamo stati abbastanza rapidi: in questo momento ci mancano smalto e brillantezza".

Manca anche altro: l’inserimento dei nuovi, compreso quelli che, come Zortea e Heggem, alla prima apparizione (col Como) avevano fatto intravedere buone cose e ieri sono mancati. "Bisogna che i nuovi si inseriscano velocemente – conferma Italiano –. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che il percorso è appena cominciato e c’è tempo, ma bisogna comunque fare in fretta".

E’ importante fare in fretta e non è meno importante tirare in porta, cosa che il Bologna ieri non ha fatto. Ribadisce il concetto il tecnico rossoblù: "Loro ci hanno praticamente sempre concesso la palla nei piedi e dovevamo fare di più, soprattutto nel primo tempo. Poi il Milan ha alzato la pressione pur senza grandi ritmi e intensità, ma noi non abbiamo lavorato bene nell’azione del gol di Modric e in generale dovevamo osare di più. Ci sono tanti aspetti da mettere a posto, lo sappiamo". E sanno anche che non potrà bastare questo Bologna per affrontare il Genoa sabato al Dall’Ara, in una partita che è già obbligatorio vincere, e per non sfigurare nel debutto in Europa League del 25 settembre in casa dell’Aston Villa.

"Roma, Como e Milan, gli avversari che fin qui abbiamo incontrato in campionato, sono tre squadre fortissime – butta lì il tecnico –. Certo dovevamo creare di più e soprattutto essere più presenti nella metacampo avversaria. Lo ripeto: dobbiamo ritrovare quelle caratteristiche che lo scorso anno ci facevano vincere le partite. C’è tanto da lavorare, ma questo lo sapevamo già. Per fortuna alleno un gruppo di ragazzi intelligenti e so che quando ripartiremo saremo una squadra diversa da quella di stasera".

E’ una speranza, un auspicio, un messaggio al gruppo. Siamo solo all’inizio, ma certi segnali è saggio non trascurarli.

