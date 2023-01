"Dovevamo incontrarci per un chiarimento"

Due dei tre fratelli tunisini arrestati per lesioni aggravate in concorso ai danni di due connazionali (a loro volta fratelli tra loro) hanno accettato di rispondere alle domande del giudice Roberta Malavasi, ieri mattina in tribunale a Bologna. Il terzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tutti e tre sono difesi dall’avvocato Bruno Salernitano. "I miei assistiti hanno reso dichiarazioni che rispecchiano il quadro ricostruito dall’ordinanza del giudice – spiega l’avvocato –. Sono in parte confessorie e in parte molto più verosimili di quanto dichiarato dalle vittime, chiarendo anche eventuali moventi e causali ricostruite in maniera più fumosa dalle persone offese".

La versione degli indagati infatti sarebbe quella di un chiarimento degenerato. Uno dei tre fratelli infatti ha raccontato di avere ospitato le due vittime a casa propria per un periodo in cui lui era stato ricoverato per motivi di salute; ma questi avevano ben presto smesso di pagargli l’affitto. Una delle due vittime gli cedeva poi cocaina per uso personale, che lui non pagava forte del fatto di essere creditore delle mancate mensilità. Ma la situazione era precipitata qualche giorno prima dell’agguato, quando le due vittime e gli altri loro cinque fratelli lo avevano picchiato per avere i soldi della droga ceduta. Così, in seguito, il tunisino pestato – questa sempre la sua versione – aveva invitato i due ospiti al chioschetto, dove li aspettava con due suoi fratelli per restituire loro gli effetti personali che avevano lasciato a casa sua. Ma la lite sarebbe degenerata e sarebbero spuntati i machete e le mazze, non è chiaro da dove: da due amici "simpatizzanti" dei tre fratelli, che sarebbero intervenuti in loro aiuto; oppure addirittura portati dalle vittime, poi però subito disarmate dai rivali. Questa la ricostruzione degli indagati, che il giudice dovrà valutare. Certo è che il trio trascorrerà l’Epifania in carcere.

f. o.