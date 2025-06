Downhill da San Luca: le scuse social dei ciclisti, ma i bolognesi bocciano l’impresa

Bologna, 31 maggio 2025 – “Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti offesi e preoccupati per le nostre azioni, e con le istituzioni”. Così inizia il lungo messaggio pubblicato su Instagram da Bolo.riders, il gruppo di appassionati che si è reso protagonista della spericolata discesa ‘downhill’ da San Luca ripresa dalle telecamere, che ha suscitato un vespaio in città.

“Siamo consapevoli che il Portico di San Luca è un luogo simbolico, patrimonio dell’Unesco, e che il gesto sportivo possa essere percepito come mancanza di rispetto”, continua il gruppo.

“Non l’abbiamo fatto per sfidare o infrangere la legge – chiude il messaggio –. La discesa è stata eseguita con attenzione maniacale alla sicurezza altrui, con un controllo totale sull’area. Non un inneggiamento all’anarchia urbana, siamo passati con delle biciclette, non con un cingolato”.

Il messaggio di scuse, però, non placa le polemiche: i cittadini bocciano, con sfumature diverse, l’impresa. Ma i beni artisti e culturali possono essere utilizzati anche in modi ‘alternativi’. La domanda l’abbiamo ‘rigirata’ ieri mattina a chi, proprio sotto i portici di San Luca, sta passeggiando, correndo, pedalando o semplicemente visitando il luogo. Un punto fermo, che ha trovato tutti d’accordo, è il fatto che gli autori dell’iniziativa non abbiano chiesto alcuna autorizzazione all’amministrazione. Una mancanza pesante, come sottolinea Anna Cicalese: “Molto probabilmente il Comune l’avrebbe negata. Ecco perché non l’hanno fatto: sapevano già di non poterla ottenere”. E Marco Moretto aggiunge: “Sul sentiero dei Bregoli, che è una strada vera e propria, per motivi di sicurezza e tutela ambientale, la discesa in bici è vietata. Figurarsi sotto i portici”.

Per i più ‘conservatori’, i quasi quattro chilometri di portici che collegano il centro al Santuario, simbolo architettonico della città e tutelati dall’Unesco, dovrebbero restare intoccabili. E soprattutto se si tratta di sport estremi. Simona Flacco, ciclista che è qui per percorrere la Via degli Dei, dice: “Ci sono tantissimi luoghi dove praticare downhill. Scegliere i portici di San Luca, o altri luoghi tutelati dimostra mancanza di rispetto verso qualcosa che appartiene a tutti”. Sulla stessa linea Arianna Montrano: “Va bene la musica, gli spettacoli, ma scendere da un portico che è patrimonio dell’Unesco a tutta velocità non lo approvo. Sono contraria a eventi sportivi di questo tipo”.

“Anche per una questione di tutela del patrimonio artistico, non credo servano ulteriori eventi sotto il portico – dice Riccardo Di Nicola –: è già abbastanza affollato ogni giorno e soprattutto nei weekend. Anzi, Io aumenterei la sorveglianza e introdurrei una regolamentazione specifica per San Luca, per evitare episodi come questo. Ricordo, per esempio, la sera dell’evento ‘Luci a San Luca’ con Cremonini: c’erano così tante auto che l’inquinamento era insostenibile anche qui. Anche eventi di quel genere andrebbero ripensati con attenzione”. C’è anche chi – pur condannando l’accaduto – si dice favorevole all’idea che i portici possano essere valorizzati con iniziative innovative, se ben pensate e regolamentate.

Laura Feliziani è favorevole all’organizzazione di eventi nei portici, ma “solo se c’è un’autorizzazione chiara e trasparente da parte dell’amministrazione e di chi ha competenza su questo luogo. I portici di San Luca devono essere valorizzati molto di più di quanto già accade”.

Per Stefano Migani, via libera anche agli sport estremi nei beni culturali: “Se ben organizzati e sicuri, sono favorevole anche a eventi sportivi nei luoghi storici. Potrebbero essere un modo originale per attirare nuove persone e far conoscere luoghi meravigliosi anche a chi normalmente non li frequenta”.

Anche Giovanni Battista Cavallaro è aperto a nuovi modi per promuovere i portici e rilancia: “Organizzare eventi con sport estremi anche sotto i portici, con le dovute verifiche sulla sicurezza, non è impensabile. La discesa potrebbe avvenire con protezioni nei punti più critici. I danni reali, paradossalmente, li fa più chi cade che la bici stessa”.