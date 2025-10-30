Dozza, ancora aggressioni agli agenti. Cgil: “I soggetti più pericolosi vanno allontanati”

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ennesima aggressione ai danni di agenti della penitenziaria alla Dozza. Ne dà notizia la Cgil. "Abbiamo appreso la notizia dell'ennesima aggressione al personale, avvenuta nella giornata di ieri, al reparto infermeria della casa circondariale di Bologna – dicono Antonino Soletta e Salvatore Bianco –. Da quanto è dato sapere il detenuto autore dell'aggressione è un soggetto ampiamente conosciuto per episodi simili commessi in precedenza anche in altri reparti dell'istituto e anche nell'attuale sistemazione. Ciò sta mettendo il personale tutto in grosse difficoltà già da diverso tempo. Abbiamo inoltre notizie di una protesta messa in atto da una sezione del reparto giudiziario dove i detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle proprie camere, situazione che ha richiesto l'intervento di un congruo numero di personale al fine di ristabilire condizioni di tranquillità all'interno della sezione".

Una situazione che rispecchia la situazione quotidiana della Dozza, "dove sono attualmente ristretti 800 detenuti circa, e che un altro centinaio di detenuti sta per varcare i cancelli proveniente da altri istituti". In questo contesto "assume un'evidenza empirica il fatto che la situazione caotica sia destinata a peggiorare ulteriormente.

La Cgil è consapevole che la situazione descritta riguarda anche altre realtà della regione, ma non comprende i motivi della totale inerzia dell'amministrazione al crescente livello rispetto ad episodi di violenza, di cui l'ultimo accaduto nel reparto infermeria è solo l'ultimo di una lunga spirale destinata a continua ed aggravarsi. Se si considera quanto accaduto anche al Pratello recentemente è evidente quanto la situazione delle carceri cittadine rischia di andare fuori controllo e in parte già lo è.

Chiediamo all'Amministrazione interventi urgenti e risolutivi che prevedano l'allontanamento dei soggetti più riottosi, al fine di stemperare il clima sempre più di disagio che si sta creando. Non ci stancheremo mai di denunciare l'inerzia delle autorità preposte, fino a quando non si avranno misure concrete di risoluzione dei problemi denunciati".