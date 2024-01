"Dozza al collasso. Intervenga il Dipartimento"

È sempre grave, ma non corre pericolo di vita, il detenuto trentenne marocchino che, nella sera di martedì, ha dato fuoco alla sua cella alla Dozza, provocandosi delle ustioni su tutta la schiena, oltre a generare caos in tutto il terzo piano del Giudiziario, avvolto dal fumo. A fronte anche di questo fatto, la Camera Penale ‘ Franco Bricola’, unitamente al proprio Osservatorio Carcere, "esprime preoccupazione per le condizioni gravissime di sovraffollamento registrate nella casa circondariale, al 164% della sua capienza – si legge in una nota –. La notizia dell’episodio di tensione verificatosi la scorsa notte fotografa la grave criticità esistente soprattutto nel reparto giudiziario. Momenti di tensione che conseguono al disagio prodotto dalla grave limitazione degli spazi vitali, oltre che dalla carenza di attività trattamentali, di tipo lavorativo o formativo, rendendo di fatto il carcere, così come concepito, un luogo certamente inappropriato a rendere concreta la finalità rieducativa della pena. Va ricordato, e sottolineato, che la detenzione comporta la privazione del diritto alla libertà, non certo a quello alla salute, alla formazione professionale, culturale e perché no civica. Ad oggi, ed in queste condizioni, la vita nel nostro carcere rischia di risolversi in sopraffazione e degrado. Occorre che il Dipartimento, le Istituzioni nazionali e locali vigilino sulle condizioni degli Istituti di pena, e si interroghino con estremo impegno sulle eventuali iniziative da attuare".