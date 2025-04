"Dozza, ancora violenza. Agenti lasciati soli"

Ancora un agente aggredito alla Dozza. Ancora una volta al Primo C del padiglione Giudiziario, dove "sono concentrati i detenuti con maggiori disagi e disturbi comportamentali", come spiega il sindacalista Nicola D’Amore della Fns Cisl. Che parla di un vero e proprio "ghetto" dove "sopravvivono molti giovani detenuti, in buona parte stranieri, con un basso livello di istruzione e con problemi di dipendenza. L’uso ludico di farmaci e lo sniffare gas sono diventati per loro un’alternativa alla droga, una pratica pericolosa che la direzione ha tentato di limitare con il ritiro delle bombolette di gas". Un tampone che non può durare a lungo, vista la vetustà della Dozza che non permette di dotare le celle di piastre a induzione. In un contesto, poi, dove il "sovraffollamento amplifica le difficoltà di convivenza tra detenuti di diverse culture ed etnie". Così "le tensioni tra detenuti aumentano, alimentando il rischio di conflitti e violenze". E, puntualizza amaro D’Amore, "la colpa di ogni disfunzione organizzativa viene spesso attribuita al personale di penitenziaria, su cui ricadono le mancanze e il carico di lavoro delle altre figure professionali". In più, "la preoccupazione dell’amministrazione è intensificare controllo e pressione sul personale, attraverso continue disposizioni di servizio, che spostano le responsabilità sugli anelli più deboli, in questo caso agenti, sovrintendenti e ispettori, capri espiatori dell’inefficienza della macchina organizzativa. È inaccettabile che difficoltà strutturali e carenze di organico vengano scaricate su chi, ogni giorno, lavora con sacrificio e professionalità, in estrema difficoltà".