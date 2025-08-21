"Dozza e Pratello, vicini agli agenti"

Alla Dozza sono stati sequestrati quattro telefoni cellulari, mentre al carcere minorile del Pratello quattro agenti di polizia penitenziaria sono rimasti rimasti feriti per sedare una rissa, lunedì sera. Sono solo alcuni degli episodi più recenti accaduti in carcere. La condanna per questi episodi, definiti "gravissimi", arriva da più parti: oltre ai sindacati, si muove il mondo della politica. Interviene anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Ancora una volta le nostre forze dell’ordine si sono distinte per impegno e coraggio – sottolinea Galezzo Bignami –: quattro agenti della polizia penitenziaria di Bologna sono stati feriti nel tentativo di sedare una rissa scaturita dopo aver rinvenuto 18 grammi di hashish nel carcere minorile del Pratello. È l’ennesima dimostrazione di quanto le nostre donne e i nostri uomini siano quotidianamente esposti alle aggressioni e violenze di pericolosi criminali e c’è chi, addirittura, stigmatizza persino quando i nostri agenti provino a difendersi".

E assicura solidarietà e vicinanza agli agenti da parte del governo. "Il governo Meloni e Fratelli d’Italia saranno sempre dalla loro parte – sottolinea Bignami –: sono state più di diecimila infatti le assunzioni in quasi tre anni di governo, un record assoluto, per garantire respiro al comparto e maggiori tutele ai cittadini. Senza dimenticare i 180 milioni di edilizia penitenziaria investiti per il Piano carceri. Continueremo a difendere e ad elogiare il loro operato, senza mai abbandonarli", conclude.