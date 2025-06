Dozza, Fanti, Zangheri e Imbeni: ’Insindacabili’ e felici

Giuseppe Dozza, Guido Fanti, Renato Zangheri e Renzo Imbeni. Quattro sindaci che hanno segnato la storia di Bologna a partire dal dopoguerra. A unirli, non solo gli anniversari che li celebrano nel 2025, ma anche l’essere diventati Insindacabili, titolo del primo evento estivo di piazza Maggiore. A condurre l’amarcord, i giornalisti Luca Bottura – nato sotto le Torri – e Marianna Aprile, barese che sarà interrogata dal collega sulla storia politica di Bologna. Il sottotitolo della serata è una citazione di Claudio Lolli, Ho visto anche sindaci felici: in quegli anni gli occhi erano puntati verso il futuro e le parole d’ordine sono state ricostruzione, solidarietà, dialogo, diritti e pace. Ma, soprattutto, "felici perché non esistevano i social", sottolineano i due conduttori.

Inserito nell’ambito del Bologna Portici Festival, Insindacabili vuole essere sì un amarcord, ma anche una celebrazione. Perché il 2025 segna i 50 anni dalla morte di Giuseppe Dozza, primo sindaco di Bologna dopo la Liberazione; 100 dalla nascita di Guido Fanti, 100 dalla nascita di Renato Zangheri; 20 dalla morte di Renzo Imbeni, sindaco fino al 1993. Lo sguardo si aprirà sul contesto globale di quegli anni "senza nostalgia e con un po’ di ottimismo per l’oggi", spiega Bottura; per poi concentrarsi sul presente, attraverso interviste raccolte tra i cittadini e quiz interattivi rivolti al pubblico.

Per Bottura le storie dei sindaci si legano ai ricordi d’infanzia e giovinezza. "Zangheri per me è le vetrine spaccate vicino alla stazione nel ’77, io avevo 10 anni – racconta –. Rileggere la sua grande fatica è stato toccante: da una parte aveva la stazione saltata in aria per la bomba dei fascisti, dall’altra chi lo considerava troppo riformista". Per Aprile, invece, "cresciuta in pieno berlusconismo, quando si sentiva parlare di comunisti ovunque", studiare i sindaci bolognesi è stata l’occasione per scoprire "che qualcuno rispondeva perfettamente alla descrizione e non alle ossessioni" del Cavaliere.

Nel racconto li accompagneranno la band Ridillo e i video dal documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi La Febbre Del Fare. Tra gli ospiti, lo storyteller Matteo Caccia darà voce a racconti che esplorano il lato più intimo della politica; la storica Michela Ponzani proporrà un ironico "tutorial per principianti" sul comunismo; l’attrice comica Gioia Salvatori, alias Cuoro, dopo un omaggio video ad Adriana Lodi, porterà in scena un monologo dedicato alle donne in politica. In chiusura, il momento Caro Sindaco ti scrivo: i ragazzi del progetto Poetico Politico del Teatro dell’Argine leggeranno le loro lettere di speranza per il futuro al sindaco Matteo Lepore, accompagnati dalle note di Lucio Dalla. Il progetto è curato da Mismaonda per il Comune di Bologna.