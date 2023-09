Dozza, l’allarme I detenuti sono saliti a 810

Alla Dozza i detenuti hanno toccato quota 810. Sempre con una sezione ancora chiusa per lavori. Ed è grande la preoccupazione dei sindacati di penitenziaria, per una situazione che rischia di esplodere se non affrontata immediatamente. "Gli eventi critici in queste condizioni sono all’ordine del giorno – spiega Nicola D’Amore della Cisl –. Il malessere tra la popolazione penitenziaria è altissimo, in particolare vista la presenza di soggetti con patologie psichiatriche e con dipendenze". Nelle stanze dell’Infermeria, quelle dove vengono alloggiati i nuovi giunti, si è arrivati a sistemare la terza brandina. "L’Amministrazione dov’è? – si chiede Salvatore Bianco della Fp Cgil –. Da troppo tempo stiamo denunciando la grave situazione di sovraffollamento dell’istituto bolognese. Come già ampiamente detto, il periodo di sospensione degli ingressi ad agosto si è rivelato un piccolo e purtroppo insignificante sospiro di sollievo durato soltanto pochi giorni e che non ha migliorato la situazione generale all’interno della struttura. La costante presenza di diversi detenuti problematici e con problemi psichiatrici rende la situazione ancora più bollente, considerata anche la mancanza di spazi dove contenere i loro comportamenti". Come denuncia il sindacato, tra l’altro, "in questi ultimi giorni si è registrato un altro episodio di aggressione a un agente, gravemente contuso durante un evento critico provocato da un detenuto andato in escandescenza. I soggetti problematici vanno allontanati". Situazioni critiche, a cui il personale di penitenziaria, ormai stanco e demotivato, non riesce più a fare fronte.