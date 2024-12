Drag queen al Modernissimo. Concerto per la lotta all’Aids

L’arcobaleno arriva al Modernissimo, ma questa volta lo fa tra borchie e pelle, in uno stile tutto punk. Infatti, stasera alle 21, in concomitanza con la giornata mondiale contro Hiv e Aids, lo storico cinema ospiterà lo spettacolo pU=Unk, organizzato dal coro Lgbtquia+ ‘Komos’. Come dice il nome stesso, il concerto appoggerà la campagna internazionale Undetectable = Untrasmittable, per questo tra le associazioni ospiti ci saranno il Cassero salute e Plus, che si occupano della lotta contro Hiv e Aids per la comunità queer e che, attraverso materiali informativi, raccoglieranno offerte per la sensibilizzazione alle malattie sessualmente trasmissibili. La scelta del Modernissimo poi, non è casuale. Come spiega Giovanni Rosa, presidente di Komos, l’idea di uno spettacolo punk in un luogo tradizionale come il cinema liberty, è nata per distorcere la retorica stessa di tradizione. A stupire ci penseranno artiste drag come Diana Blùdura e Miss Bafo della scuderia bolognese Drag Queen Accademy. Inoltre, l’intera durata del concerto sarà interpretata in Lis (lingua dei segni).

Gioia Gentile