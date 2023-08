Draghi, lupi e fiori leggeri: cammino d’arte Appennino, prime opere del nuovo percorso

di Benedetta Cucci

Soffioni giganti in juta e setole, un fierissimo lupo di rami, San Giorgio e il drago scolpiti nel legno e le colonne della memoria in tanti cubi di legno colorato. Ecco quattro opere d’arte molto grandi, che il visitatore può incontrare camminando sul nostro Appennino. Sono le prime di un percorso che si chiama Bologna Montana Art Trail (la radice è il protocollo Bologna Montana fatto da vari Comuni) e che, nel giro di tre anni si allungherà fino a 100 km, per ospitare almeno quaranta lavori, uno ogni due o tre chilometri, attraversando Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. E sarà così il cammino (ad anello) di Land Art più lungo d’Italia.

Una intrigante iniziativa questa, assemblata da ’menti appenniniche’, per creare una nuova opportunità di camminata (ma si potrà fare anche a cavallo e in mountain bike) che si tiene un po’ ai margini rispetto alle tante ’vie’ ormai lanciate tra crinali, boschi, altitudini varie, per focalizzarsi sulla creatività che sposa la natura, e tratteggiare un focus sul rispetto e l’integrazione umana con l’ambiente. La lampadina si è accesa a Daniele Maestrami, presidente dell’associazione Viva il Verde e grande promotore del territorio, in collaborazione con Ermanno Pavesi, vice sindaco di Monzuno. Il primo vagito è avvenuto invece all’interno del festival Bologna Montana Evergreen Fest, dove è spuntata lo scorso giugno, una rassegna di Land art. "Sul percorso nel tratto di San Benedetto Val di Sambro – racconta Maestrami – si trova ’Io sono San Giorgio!’, opera realizzata da Enrico Menegatti con tronchi di legno che ha raccolto al mare. L’artista ha voluto rendere omaggio a tutti coloro che si sentono ’San Giorgio’, il primo vero supereroe... Persone che si distinguono per il loro impegno in una società che sembra aver perduto qualsiasi valore".

Nel tratto di Monzuno, prosegue, "è possibile incontrare ‘Le Colonne della Memoria’ di Paolo Vivian, realizzate con cubi di legno colorato seguendo la forma della costellazione dell’Ariete. Per l’artista le cinque colonne rappresentano i cinque elementi primari essenziali per la vita, ovvero terra, acqua, fuoco, aria ed etere, come assi di collegamento tra terra e cielo".

Ed ecco ’Il Soffione’ a Monghidoro, realizzato da Marta Zucchinali, un’ impressionante installazione in legno, juta e setole "perché secondo l’artista, per un fiore che nasce da una fessura nella pietra, il primo pensiero è quello di celebrare la sua tenacia e il suo coraggio". Con questo fiore ’Soffione’, l’artista vuole augurare alle nuove generazioni di essere tenaci e liberi. Infine, nel territorio di Loiano campeggia l’imponente ’Lupus Lujanes’ di Rodolfo Liprandi realizzato interamente in rami per celebrare la bellezza della natura, facendo riflettere su come il lupo sia stato oggetto di deliberati e persistenti interventi di persecuzione (anche molto recenti) che lo hanno portato sull’orlo dell’estinzione. Per ulteriori informazioni anche sulle iniziative organizzate sul percorso, contattare Viva il Verde al numero 3533176032.