‘Drin Drin’, nasce la nuova associazione politica

Domani al Bologna Congress center di piazza della Costituzione si terrà il primo evento nazionale dell’associazione politica Drin Drin, che sancisce l’apertura della fase congressuale per la fondazione del nuovo partito. Varata alcuni mesi fa da Alberto Forchielli e Michele Boldrin, l’associazione ha già superato i 10.000 iscritti, con una base composta per l’80% da under 45. In Emilia-Romagna, informano da Drin Drin, si contano oltre 1.400 adesioni, di cui più di 400 nella provincia di Bologna.

L’evento ‘Sveglia! Verso il congresso’ conta al momento 1.600 iscritti a fronte di 1.700 posti disponibili e già questo dato da solo "conferma il forte interesse che il progetto sta generando anche a livello locale". Un’occasione di incontro per condividere i risultati del lavoro svolto e gettare le basi della fase successiva di Drin Drin, che rivendica di proporsi "con un’identità pragmatica e centrista, che unisce riforme radicali su pensioni, pubblica amministrazione, fiscalità e difesa europea a un chiaro impegno per i diritti, la sanità universale e l’integrazione legale". "Non sarà solo un incontro, ma il primo passo concreto per la nascita di una nuova forza politica", sottolineano da Drin Drin, che presenta l’appuntamento aperto attorno alle 10 dall’intervento di Alberto Forchielli.