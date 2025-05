DrinkinBo: tra calici e qualità. Venti locali per un aperitivo diverso

Gusto e tradizione si incontrano sotto le Due Torri per promuovere l’arte dell’aperitivo. Stasera e ogni martedì di maggio, in venti locali bolognesi, un viaggio enogastronomico consentirà di scoprire i sapori autentici del territorio, con una selezione di prodotti del tagliere De.Co dei Salsamentari, buon vino e compagnia: non serviranno valigie, ma solo uno speciale tagliere di cartone che permetterà di consumare agevolmente cibo e vino stando in piedi.

Così DrinkInBo, organizzata da Confesercenti e realizzata da Ce.S.Conf 2 con il contributo della Camera di Commercio, punterà sulla valorizzazione del territorio seguendo la strada della qualità. "L’aperitivo è un momento di socializzazione sempre più importante. Ben il 18,5% degli occupati bolognesi – ricorda il presidente di Confesercenti, Massimo Zucchini – riguarda il settore della somministrazione di cibi e bevande".

Venti i locali del che aderiranno all’iniziativa, dal Bar Mercato fino al Corner Bar (l’intera lista è sul sito di Confesercenti). "L’ospitalità e i piccoli locali sono il tratto distintivo di questa città, su cui vogliamo continuare a puntare – aggiunge –. Un aspetto da tutelare, per non rischiare di perderlo a fronte di una trasformazione turistica".

Il primo incontro tra baristi e salsamentari sarà stasera al Gran Bar di via D’Azeglio, dove le bollicine degli aperitivi del patròn Giancarlo Campolmi dialogheranno con le specialità portate da Franco Marinelli della Fermata del Gusto. Il 13 maggio, Bivio Enoteca ospiterà l’incontro con i salumi portati da Simoni, mentre i formaggi del Caseificio Ca’ Bortolani saranno di scena il 20 maggio con gli apertivi di ‘In Cantina’. Infine, il 27 maggio nel Bistrot Tuday Conad, ultimo incontro con le specialità del Salumificio Villani di Bentivoglio.

Le specialità del Tagliere dei Salsamentari saranno proposte nei quattro martedì di maggio anche nei venti locali che partecipano all’iniziativa. "Siamo la città del cibo - ha sottolineato Davide Simoni, presidente Mutua Salsamentari 1876 - con grandi nomi, ricette e ingredienti che hanno fatto la storia della gastronomia". "Con questa iniziativa – conclude Giuseppe Iannaccone, vicesegretario generale della Camera di Commercio – la valorizzazione del territorio si coniuga con il sostegno alle imprese".

Giorgia De Cupertinis