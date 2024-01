Drocker spaesato e infortunato. Corcelli ci prova

Drocker 5,5 (in 17’ 0/2 da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse). Inizia con qualche forzatura di troppo, poi la sua partita si chiude presto sulla scavigliata nel contatto con Chiappelli, lasciando i biancorossi con grossi problemi di regia.

Fazzi 5,5 (in 25’ 0/3 da due, 1/3 da tre, 5 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperi). Non riesce a incidere, invischiato nel pressing della difesa giallonera. E nel finale non riesce a stare in campo per un problema alla mano.

Sorrentino 5 (in 13’ un rimbalzo, 3 perse). Costretto a un surplus di minuti per l’infortunio a Drocker, alla lunga non riesce a reggere la pressione, segnato da una brutta persa nell’ultimo tentativo di rimonta.

Aukstikalnis 5 (in 33’ 0/1 da due, 1/7 da tre, 5/5 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 assist, 6 perse). Non riesce a trovare un varco libero e pur mettendoci energia, non riesce a incidere in una serata in cui sarebbero serviti i suoi punti.

Ranuzzi 6,5 (in 28’ 2/2 da due, 3/5 da tre, 2/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 assist). Parte fortissimo ritrovando efficacia dalla lunga distanza, fornendo anche una buona prova vicino al ferro.

Corcelli 6,5 (in 27’ 0/3 da due, 4/11 da tre, 2/4 ai liberi, 2 perse). Cerca di dare un contributo a livello offensivo e con tre triple riesce a tenere a galla l’Andrea Costa in un momento che poteva essere decisivo.

Marangoni 5 (in 16’ 0/2 da due, 0/3 da tre, 5 rimbalzi). Un’altra partita in cui non è riuscito a incidere

Martini 5,5 (in 8’ 0/2 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse). Sente forse la partita e non riesce a replicare lo stesso contributo di altre uscite. Crespi 6,5 (in 32’ 8/9 da due, 3/8 ai liberi, 10 rimbalzi, 3 perse). Il migliore dei suoi. Finché l’Andrea Costa è riuscita a rifornirlo di palloni il pivot ha saputo tenere in scacco la Virtus.

l. m.