Droga a Bologna, arrestati i ‘mercanti’ dei rave party

Bologna, 9 settembre 2023 – Un supermercato della droga da Rave. Lo hanno trovato i poliziotti della squadra mobile a seguito di un’attività investigativa che ha portato all’arresto di due giovanissimi catanesi.

Il primo dei ragazzi, un ventunenne, è stato fermato in via Irnerio mentre entrava all’interno di un palazzo. Il giovane aveva uno zainetto: controllato, aveva con sé 10 sacchetti, contenenti diverse tipologie di stupefacente, divise in 529 dosi.

Nell’appartamento dove era ospite di un amico di 22 anni sono poi stati trovati altra sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1200 euro in contanti. Poco dopo l’intervento della polizia è stato fermato anche quest’ultimo giovane: entrambi i ragazzi non risultano lavorare e non hanno precedenti.

L’ipotesi è che la sostanza fosse destinata al mercato dei Rave party. Nello specifico, tra lo zaino del ragazzo e l’abitazione sono stati trovati 52 grammi di anfetamine, sei di oppio, 140 di ecstasy, 32 di marijuana, 13 di cocaina, e 89 cartoncini di LSD. Tutto è stato sottoposto a sequestro i due ragazzi sono stati arrestati per spaccio in attesa della direttissima in programma oggi.