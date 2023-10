Droga, affare di famiglia. Mamma, padre e figlio arrestati dai carabinieri. La casa-base in Bolognina

Nell’appartamento dove abitavano in affitto in piazza dell’Unità avevano allestito una base di spaccio. Per questo un’intera famiglia - madre, padre e figlio - è finita nei guai, all’esito di un’operazione dei carabinieri della stazione Navile. Che, a seguito di più segnalazioni da parte dei cittadini relative all’assidua attività ‘lavorativa’ della famiglia, nei giorni scorsi hanno effettuato una perquisizione nella casa dove vivono i tre cittadini, originari del Bangladesh, tutti disoccupati: padre 53enne, già noto alle forze dell’ordine; madre 48enne incensurata; e il figlio 22enne, anche lui già conosciuto. I carabinieri della stazione sono arrivati in ‘visita’ assieme a un’unità cinofila del comando provinciale: il figlio della coppia, subito poco collaborativo, resosi conto della situazione, ha cercato di depistare i militari, accompagnandoli al piano interrato, all’interno della cantina in uso alla famiglia, cercando così di tenerli lontano dall’abitazione e portarli ‘fuori strada’. Ha spontaneamente consegnato un barattolo contenente residui di sostanza stupefacente, dicendo di non averne altra.

I carabinieri non si sono però fidati della sua storia e hanno proseguito la perquisizione all’interno dell’appartamento, trovando 450 grammi di hashish, divisi in quattro panetti e un involucro in cellophane, tutto custodito dentro il frigorifero in camera da letto; alcune buste in cellophane e barattoli in vetro contenenti marijuana (un chilo circa, tutta occultata all’interno di una cassettiera in camera da letto), due bilancini di precisione e un coltello da cucina in acciaio con residui di hashish, un grinder con residui di ‘erba’, utilizzato per triturare le infiorescenze, una confezione di Rivotril (uno psicofarmaco a basso costo spacciato in strada), più numeroso materiale utilizzato per il confezionamento. Oltre alla droga, i carabinieri hanno recuperato, nella disponibilità della famiglia, un’ingente somma di denaro, circa 10mila euro, suddivisa in banconote e monete di vario e piccolo taglio, tutta provento della fiorente attività famigliare di spaccio. La mamma ha anche cercato di nascondere metà della somma, togliendola dall’armadio per nasconderla dentro il proprio reggiseno; scena notata da una carabiniera, che ha poi recuperato i soldi, perquisendo la donna.

Sono state ritrovate ancora alcune lenzuola appartenenti al servizio ospedaliero, diversi documenti e tessere elettroniche (carta di identità, tessere sanitarie, postepay e bancomat) appartenenti a persone diverse ed estranee al nucleo familiare. Che, al termine delle attività, è finito in manette con l’accusa, in concorso, di produzione, traffico e spaccio di stupefacenti e di ricettazione. Tutta la sostanza stupefacente, il materiale utilizzato per il confezionamento, i documenti e il denaro ritrovato, sono stati sequestrati mentre i tre bengalesi sono finiti alla Dozza. Dopo la convalida, il figlio, che si è addossato tutte le responsabilità, è rimasto in carcere, mentre per i genitori è stato disposto l’obbligo di firma.