Droga alla Barca, la Procura chiede 124 anni di condanne

Centoventiquattro anni (e mezzo) di reclusione. E 322mila euro di multa. È la richiesta presentata dalla Procura, con il pm Roberto Ceroni della Dda, per 28 dei 29 imputati (per uno è stata chiesta l’assoluzione) a processo con rito abbreviato dopo l’inchiesta sul sodalizio finalizzato allo spaccio di cocaina con sede principale alla Barca. Inchiesta che a luglio scorso culminò nel maxi blitz della Squadram obile con tanto di elicotteri. Furono arrestate 34 persone, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione ai fini di spaccio, riciclaggio. Le richieste, presentate alla giudice Maria Cristina Sarli, vanno dai 12 anni (già comprensivi dello sconto di un terzo previsto dal rito premiale) per la "figura centrale" del sodalizio, il quarantottenne Andrea Balboni, che per l’accusa sarebbe stato in grado di muovere oltre mezzo milione di euro nonostante risultasse nullatenente e vivesse pure in una casa popolare, fino a un anno e otto mesi, per un paio di figure con ruoli ritenuti marginali. Il pm ha chiesto una condanna a nove anni e quattro mesi, poi, per il presunto "braccio destro" di Balboni, Mirko Mezzetti. I due sono difesi dall’avvocato Alessandra Altavilla; altre posizioni sono rappresentate dagli avvocati Robert Venturi, Saverio Chesi, Matteo Murgo.

Il 6 luglio scorso, all’alba, gli elicotteri della Questura svegliarono la città: oltre a eseguire gli arresti, i poliziotti sequestrarono un milione di euro e sette pistole. Nei precedenti due anni di indagini, la droga sequestrata aveva superato gli 87 chili tra cocaina, hashish e marijuana, i "regali di Natale", "aperitivi" o "funghi" di cui parlavano gli indagati nelle intercettazioni.

f. o.