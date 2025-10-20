La crisi che non t’aspetti
La crisi che non t'aspetti
20 ott 2025
FRANCESCO PANDOLFI
Cronaca
Fermavano i passanti in pieno centro per vendere droga, arrestati due spacciatori

I carabinieri hanno sequestrato 19 dosi di cocaina e oltre 1200 euro in contanti. I due sono stati notati l’altro giorno tra via Mascarella e via Irnerio, dai carabinieri in borghese

I carabinieri hanno arrestato due pusher: spacciavano tra via Irnerio e via Mascarella

Bologna, 20 ottobre 2025 - Fermavano i passanti tra via Mascarella e via Irnerio per vendere loro della droga. L'atteggiamento dei due pusher è stato notato dai carabinieri in borghese che li hanno controllati e arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il tutto è accaduto l'altro giorno in zona Universitaria, quando i militari dell'Arma in abiti civili, di pattuglia in via Mascarella angolo via Irnerio, zona in cui è stato registrato una crescita dello spaccio, hanno identificato due pusher, fermi tra le colonne dei portici, che stavano tentando di fermare alcuni passanti per tentare di vendere loro della droga.

I carabinieri sono così intervenuti e li hanno fermati per un controllo. Il primo, un uomo di 35 anni, è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, pari a 9 grammi, nascosti negli slip, un frammento di hashish e 11 euro in contanti, il secondo, un uomo di 27 anni, aveva con sé 1225 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Nelle vicinanze delle colonne dei portici, dove i due pusher confabulavano e tentavano di agganciare i clienti, è stato ritrovato un bilancino di precisione nascosto all'interno di una grondaia. Al termine delle procedure di identificazione, i due spacciatori, entrambi stranieri, senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

