Bologna, trovati con la droga all'interno di un bar: locale chiuso per ordine del Questore

Bologna, 9 marzo 2023 - Gli agenti della divisione di polizia amministrativa durante un controllo del 2 marzo hanno identificato e perquisito quattro persone che si trovavano all'interno di un pubblico esercizio di via Corticella. I quattro erano tutti gravati da precedenti e alcuni di loro sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish.

Già a dicembre gli agenti delle volanti erano intervenuti in quello stesso locale per sedare una lite tra alcuni avventori. In quella occasione le persone coinvolte nella lite sono state controllate e alcuni sono risultati gravati da precedenti.



Per tutti questi motivi il Questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni e licenze del pubblico esercizio per 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, eseguita nella giornata di ieri.