Droga, blitz in zona universitaria

Due arresti per spaccio, in un caso con l’aggravante di aver commesso il fatto in zona universitaria, e uno per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di una serie di operazioni svolte sabato scorso dai carabinieri tra Bologna e Casalecchio. Nel primo caso, un operaio 39enne del Sud Italia ma domiciliato in provincia, è stato fermato per un controllo. L’uomo, che da subito ha mostrato nervosismo, ha affermato di abitare in Riviera e di trovarsi in zona per far visita a un’amica. Durante la perquisizione all’interno della sua casa, i militari hanno trovato circo 500 grammi di cocaina in cucina, due bilancini e materiale per il confezionamento della droga. In carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il secondo arresto, avvenuto tra piazza Verdi e largo Respighi, riguarda invece un 18enne albanese senza fissa dimora. Il ragazzo è stato visto mentre cedeva della droga a un 39enne tunisino, trovato poi in possesso di mezzo grammo di hashish. Lo spacciatore ha spintonato i militari nel tentativo di disfarsi di altra droga (poco più di 2 grammi).

L’ultimo a finire in manette è un 26enne della provincia di Brescia. I fatti: una 31enne incinta stava uscendo da un palazzo in zona Navile per andare a fare una passeggiata quando è stata bloccata da un gruppetto di persone, tra cui il ventiseienne, sedute sull’uscio a consumare droga. Il ragazzo, alla richiesta della donna di spostarsi, l’ha aggredita verbalmente, il compagno della donna è intervenuto venendo a sua volta minacciato di morte e aggredito dal 26enne. Il giovane è stato bloccato e ora si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.