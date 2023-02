Droga Bologna, spaccia a colazione: arrestato

La polizia ha arrestato lo spacciatore

Bologna, 12 febbraio 2023 – Anziché caffè, di prima mattina, fermo davanti a un bar di via del Lavoro, offriva cocaina ai passanti. Erano circa le 9,30 quando è arrivata una chiamata al 113 che segnalava la presenza dell’uomo, un tunisino di 49 anni già più che conosciuto alle forze dell’ordine, impegnato nella sua ‘attività’. E quando la volante del commissariato Due Torri San Francesco è arrivata davanti al bar della strada in zona San Donato ha subito individuato lo spacciatore, intento a offrire della sostanza stupefacente ai passanti, già in piena operatività malgrado l’ora.

Il quarantanovenne è stato quindi subito bloccato e controllato. Già gravato da pregiudizi per reati anche in materia di stupefacenti, sottoposto a perquisizione il tunisino veniva trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina per circa 14 grammi, oltre a 30 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.