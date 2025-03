Droga in carcere in cambio di dolcetti e bottiglie di vino: annullate le misure cautelari per i quattro agenti della Dozza

Bologna, 6 marzo 2025 - Droga in carcere in cambio di bottiglie di vino, biscotti, dolcetti e merendine: questa l'accusa nell’ambito di un'inchiesta per spaccio aggravato di stupefacenti. Ieri, in Cassazione, è stata annullata la misura cautelare con nuovo esame al Tribunale del Riesame di Bologna per i quattro agenti della penitenziaria che erano finiti sotto indagine. La Procura ieri ha chiuso le indagini, ma intanto la Cassazione ha dato ragione agli agenti della Dozza.

L'accusa agli agenti è di aver fatto finta di non vedere quando un detenuto rientrava in cella con la droga di rientro dai permessi premio.

Per i quattro agenti, era stata disposta la sospensione dal servizio, misura però poi impugnata in Cassazione.

I quattro agenti nel frattempo avevano continuato a lavorare: il gip Letizia Magliaro aveva infatti rigettato le richieste di misure cautelari, pur riscontrando i gravi indizi di colpevolezza.

Attesa per le motivazioni della Cassazione

Uno dei quattro agenti era assistito dagli avvocati Marco Sciascio e Manlio Morcella, il cui ricorso ha contemplato anche nuove indagini difensive: "Ora valuteremo se fare una memoria difensiva o un interrogatorio - spiega Sciascio -. Siamo soddisfatti dell'esito, aspettiamo le motivazioni della Cassazione. Restiamo fermi nel sostenere l'innocenza del nostro assistito, che, peraltro, era presente un solo giorno dei quattro giorni che vengono contestati, mentre negli tre era in licenza". I quattro agenti sono quindi tutti liberi e senza misure.

L'avvocato Roberto D'Errico assiste uno degli altri agenti: "E’ andata molto bene, hanno annullato il provvedimento con riferimento al tema delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale della Difesa di Bologna - le sue parole -. Abbiamo apprezzato le motivazioni del ricorso sul punto della mancanza di motivazione delle esigenze cautelari. Un giusto annullamento a fronte di un errore evidente del tribunale del Riesame che non ha valutato correttamente le esigenze cautelari applicando la misura prescrittiva in assenza dei requisiti sostanziali".

I fatti

La vicenda risale al 2023. I quattro agenti del carcere della Dozza erano accusati a vario titolo di corruzione, falso e trasgressione dei doveri d'ufficio.

In tutto, nell'ambito di questa inchiesta erano sette le misure cautelari disposte dal Tribunale del Riesame, dopo l'impugnazione della Procura del rigetto del gip, nei confronti di quattro agenti e altre due persone, mentre un ottavo era già stato raggiunto dall'ordinanza cautelare disposta dal gip.

Secondo l'accusa, alcuni degli agenti avrebbero anche avvertito il detenuto in questione dei turni di servizio, così che non rischiasse nel portare la droga in carcere. Il detenuto, 55 anni, era stato arrestato (a lui il figlio e la compagna avrebbero inviato un pacco con oltre tre etti di hashish). Per il detenuto e la moglie è stato invece rigettato il ricorso per Cassazione e quindi verrà applicata la misura cautelare.