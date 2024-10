Nascondevano in casa oltre 30 chili di droga: coppia arrestata

Bologna, 21 ottobre 2024 - In casa nascondevano un considerevole quantitativo di droga e contanti: coppia finita agli arresti. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, nel corso di un mirato e specifico servizio finalizzato al contrasto e allo spaccio di sostanze stupefacenti in città e in provincia, hanno arrestato i due italiani, 41enne lui e 56enne lei, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’uomo, sospettato di spacciare in casa sua, nel quartiere San donato-San Vitale, è stato attenzionato dai Carabinieri. Nel pomeriggio il 41enne è stato fermato ed identificato dai militari proprio nel momento in cui, al volante di un’autovettura, ha parcheggiato sotto casa sua.

Al momento del controllo, lo stesso ha iniziato ad agitarsi e a mostrare evidenti segni di nervosismo, accompagnati da frasi confuse e senza senso, evidentemente perché cosciente di essere stato scoperto; poco dopo ha ammesso le proprie responsabilità. Prima di iniziare la perquisizione, i Carabinieri hanno spiegato alla compagna dell’uomo, presente all’interno dell’abitazione, il motivo della loro “visita”.

Al termine delle operazioni di perquisizione personale, domiciliare e veicolare, i militari hanno recuperato complessivamente più di 27 kg di hashish suddivisi in panetti e frammenti e quasi 6 kg di marijuana confezionata all’interno di vari contenitori e buste per il sottovuoto. Insieme alla droga, i militari hanno ritrovato diversi bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto con annesse buste uguali a quelle utilizzate per il confezionamento dello stupefacente e altro materiale.

È stata recuperata anche una cospicua somma di denaro contante superiore a 18mila euro in banconote di vario taglio provento della fiorente attività di spaccio tenuta dalla coppia. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due presunti responsabili sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, sono stati portati in tribunale per il giudizio per direttissima: agli arresti domiciliari lui e obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria per la donna. L’arresto rientra nella serie di controlli eseguiti nella settimana scorsa da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Bologna nelle piazze e vie del centro più sensibili, nel corso dei quali sono state identificate, in soli due giorni, circa 800 persone.