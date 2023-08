Droga, coltelli e un manganello: un arresto e una denuncia a San Lazzaro

San Lazzaro (Bologna), 29 agosto 2023 – È di un arresto e una denuncia il bilancio dei controlli stradali effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del radiomobile di San Lazzaro. A finire in manette è stato un trentaquattrenne senza fissa dimora fermato mentre era in auto in via Russo.

L’uomo è stato trovato in possesso di sei involucri di cocaina per un totale di 7 grammi e di 300 euro in contanti. Tra l’altro, il trentaquattrenne aveva con sé anche un coltello con lama di 15 centimetri. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato dunque arrestato per spaccio e porto illegale di armi.

Sempre nel corso delle attività di controllo, i carabinieri hanno fermato anche un’auto con a bordo quattro ventenni: all’interno dell’abitacolo sono stati trovati un coltello a serramanico uno sfollagente di 40 centimetri. Entrambe le armi sono state sequestrate e il giovane proprietario dell’auto, un ventunenne, è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.