Droga e coltelli, a Bologna arrestati due diciottenni irregolari

Carabinieri in azione (foto d'archivio)

Bologna, 25 gennaio 2023 - Due arresti ieri pomeriggio, intorno alle 16, in zona San Donato nei pressi di un esercizio commerciale. Si tratta di due 18enni stranieri irregolari in Italia che, all'arrivo dei carabinieri, si sono dati alla fuga.

Una volta fermati, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina oltre a due coltelli. Entrambi senza fissa dimora, uno dei due giovani era stato registrato nel nostro Paese lo scorso settembre, l'altro invece non risultava. I diciottenni, incensurati, sono stati giudicati stamattina con rito direttissimo.

Furti nei negozi: due arresti

Un 60enne italiano e un 30enne pakistano sono stati arrestati nei giorni scorsi a seguito di un provvedimento definitivo di condanna. Il primo dovrà scontare 4 anni per furti in numerosi esercizi commerciali di Bologna e provincia messi in atto tra il 2012 e il 2014. Il secondo invece, in città senza fissa dimora, è stato arrestato durante un controllo occasionale dei carabinieri: dovrà scontare 5 mesi per il furto di una bicicletta con provvedimento del settembre scorso.

Attrezzi da scasso e droga: denunciato

Denunciato questa mattina, in via Santo Stefano, un cittadino piemontese di 44 anni. L'uomo, senza fissa dimora su Bologna e con precedenti, è stato trovato dai carabinieri in possesso di numerosi attrezzi per lo scasso (chiavi inglesi e cacciaviti) e 6 gr di hashish. È stato denunciato per detenzione a fini di spaccio e possesso di oggetti atti a offendere.