Droga, contanti e una pistola. Chiesti 12 e 8 anni per due pusher

Dodici e otto anni di reclusione, già scontati per il rito abbreviato. Sono queste le richieste del pm Roberto Ceroni per due albanesi, di 28 e 29 anni, arrestati in flagranza nel luglio scorso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio con l’aggravante dell’ingente quantità. L’operazione della Squadra mobile è iniziata con la perquisizione della macchina, con la quale uno dei due si era recato da Firenze a Bologna, al cui interno sono stati trovati 5 chili e mezzo di cocaina. Il controllo si è poi allargato alle due case nella disponibilità dell’altro uomo, dove sono state sequestrate 55 confezioni di hashish, 440 chili nel complesso, e 30 confezioni di cocaina (32 chili). Gli agenti hanno rinvenuto anche 61mila euro in contanti e una pistola, senza matricola, con sei proiettili. L’operazione si è snodata tra le vie Rocchi, Fiacchi e Vizzani. Ieri in aula entrambi gli imputati hanno rilasciato dichiarazioni spontanee: il primo, difeso dall’avvocato Giovanni Voltarella che ha chiesto l’assoluzione per il suo assistito per mancanza di prove, si è detto estraneo ai fatti, riconducendo la sua presenza a Bologna quella mattina alla sua professione di imbianchino. Ha detto di non essere a conoscenza del fatto che nella busta trovata fosse presente la droga. L’altro imputato – al quale viene contestata anche la detenzione di armi clandestine e munizioni –, difeso dall’avvocato Alessandro Cristofori insieme al legale Artur Manaj del foro di Firenze, ha riconosciuto lo sbaglio ricollegandolo alla dipendenza da cocaina. Dopo le arringhe difensive dei rispettivi legali, il giudice Pier Luigi Di Bari ha rinviato a novembre per la sentenza.

Chiara Caravelli