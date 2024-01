Droga, corriere nei guai. Fermato in tangenziale con 13 chili di marijuana

Tredici chili e mezzo di marijuana, trasportati nel baule dell’auto. Il ‘tesoro’ d’erba è stato sequestrato dai poliziotti della Polstrada della sottosezione Bologna, che avevano fermato, per un controllo, una Peugeot 308 mentre percorreva, in direzione sud, la tangenziale.

Il controllo è avvenuto nei pressi dell’uscita 6, per Castel Maggiore: al volante della macchina c’era un ragazzo cinese di 33 anni, residente a Rovigo, che è subito apparso agitato quando i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare i documenti. Un’agitazione che non è passata inosservata agli agenti. Che, a quel punto, hanno deciso di approfondire i controlli. La sorpresa è arrivata poco dopo. Quando, aperto il portabagagli della Peugeot hanno visto spuntare dei grossi ‘cuscini’, dodici in totale. Ognuno, al suo interno, conteneva due sacchi pieni di quella che, a seguito delle analisi della Scientifica, è risultata essere marijuana, per un totale complessivo di 13 chili e 350 grammi.

I poliziotti hanno sequestrato tutta la sostanza e sono scattate le manette nei confronti del trentatreenne. Il giovane, arrestato per spaccio, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura. Dopo la direttissima, per l’uomo sono stati disposti di domiciliari, in attesa della sentenza. Ora proseguono gli accertamenti della polizia, anche attraverso l’analisi del cellulare sequestrato all’arrestato, per cercare di ricostruire la rete di cui l’uomo faceva parte e individuare la destinazione della marijuana, probabilmente destinata alle piazze di spaccio cittadine.