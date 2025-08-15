Droga del cannibale. Sequestro da record. Quattro chili in valigia

Rosa, azzurre, verde lime e pure bordeaux. C’erano pasticche di tutti i colori e tutte le fogge nella valigia dell’insospettabile ventinovenne ternano. E soprattutto, c’erano quattro chili di ‘droga del cannibale’. Tecnicamente mefedrone, questa droga sintetica non è una cosa che si trova tutti i giorni dal pusher di fiducia. E infatti quello effettuato nei giorni scorsi dalla IV sezione della Squadra mobile è il più ingente sequestro di questa sostanza mai fatto in Italia.

Ma andiamo per ordine. Ai poliziotti arrivano più segnalazioni, anche su Youpol, relative a movimenti anomali in un palazzo di via Giovannini, alla Barca. Decidono così dimettere su un’attività di osservazione. Monitorata la situazione per un po’, intervengono: quando bussano alla porta dell’appartamento ‘indagato’ e si qualificano, l’inquilino tenta, senza riuscirci, di chiudere loro la porta in faccia. La perquisizione dà subito esito positivo: all’interno di un borsone nella disponibilità del ventinovenne umbro, incensurato e disoccupato, trovano di tutto. Ci sono due chili di cristalli di MdMa, 2.200 pasticche di ecstasy, 2 chili di ketamina, 60 grammi di metilone o ‘sali da bagno’, 65 grammi di anfetamina e metanfetamina, 23 grammi di marijuana e poi ben 4 chili di mefedrone, conosciuto su piazza come ‘droga del cannibale’.

Nell’abitazione, che il giovane condivide con alcuni studenti (al momento risultati estranei alla vicenda) la polizia trova pure bilance e bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, bustine per il confezionamento delle dosi e poi 1.850 euro in contanti. Tutta la sostanza, in totale 8 chili, viene posta sotto sequestro e il ragazzo viene arrestato. Dopo la convalida, nei confronti del ventinovenne sono stati disposti i domiciliari. Adesso le indagini della Squadra mobile proseguono per capire il canale di rifornimento della sostanza e a chi fosse destinata una quantità tale di allucinogeni e droghe sintetiche, eccessiva persino rispetto al consumo bolognese.

La droga del cannibale costa circa sui mille euro all’etto, ma chi la sniffa o se la inietta, di solito consuma dai 100 ai 250 milligrammi. Una droga da rave, che raramente viene ‘cucinata’ in Italia, dove il costo delle materie prime per realizzarla è troppo alto. "Solitamente – spiega Giacomo Uboldi, funzionario della IV sezione della Squadra mobile – queste droghe arrivano in Italia attraverso spedizioni dai Paesi Bassi e dall’Olanda, ultimamente anche dalla Polonia". Quella di ieri è la terza operazione di contrasto a questo tipo di sostanze messa a segno dalla Questura quest’anno. Pochi mesi fa la Squadra mobile aveva smantellato un laboratorio in un b&b di via Barberia, sequestrando un chilo di droga. Due chili di ketamina erano invece saltati fuori, nascosti tra i fusilli, in un controllo in via Gobetti.