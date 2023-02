Droga dello stupro Cinque finiscono nei guai

di Federica Orlandi

Facevano arrivare i pacchi dall’Olanda, con una breve ’sosta tecnica’ in Germania affinché due complici li camuffassero e li rendessero quasi impossibili da tracciare. Venivano spacciati per prodotti di pulizia, ma dentro ai flaconi si celava in realtà la droga ’Gbl’, cosiddetta "dello stupro" o dello "sballo".

Dopo mesi di indagini, i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale guidata dal capitano Leonardo Bricca, con i colleghi del Radiomobile del tenente Stefano Bacci, coordinati dal pm Flavio Lazzarini, sono riusciti a smantellare il giro di stupefacenti "per corrispondenza". In particolare, sono state eseguite cinque misure cautelari – due in carcere, una ai domiciliari e due obblighi di dimora – nei confronti di altrettanti uomini, tutti italiani tra i 30 e i 40 anni, di cui due calabresi (quelli in carcere, perché si trovavano già ai domiciliari per altre vicende di droga) e due bolognesi, accusati di avere messo in piedi il collaudato giro di stupefacenti importati dall’estero. In particolare mefedrone e Gbl, la droga sintetica incolore e dal leggerissimo odore che dà un senso di sfrenata esaltazione a chi la assume.

L’indagine si è aperta a dicembre 2021, quando gli addetti della filiale di una società di spedizione internazionale di Calderara hanno notato un pacco dalla provenienza sospetta. Dopo la segnalazione ai carabinieri, al suo interno vengono infatti ritrovati 200 grammi di mefedrone, sostanza in cristalli che provoca effetti simili a quelli dell’ecstasy. Grazie a un’approfondita attività di intercettazioni ambientali e telematiche, i militari sono così riusciti a ricostruire il complicato giro illecito: gli indagati acquistavano online lo stupefacente, su un sito olandese di libero accesso poiché lì queste sostanze sono legali, pagandolo anche in bitcoin per rendere ancora più complicato rintracciarli. Poi, lo inviavano a due complici in Germania (ora indagati a piede libero), che dopo avere modificato i pacchi li rispedivano in Italia, talvolta indirizzandoli a destinatari fasulli per complicarne ulteriormente il tracciamento. Una volta sotto le Torri, la droga veniva destinata a frequentatori della movida locale o spedita in altre città. Un giro d’affari illecito stimato di circa 20mila euro al mese.

Durante le indagini, sono stati sequestrati oltre 13 chili di sostanza , per di più intercettando delle spedizioni prima che giungessero a destinazione.