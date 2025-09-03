Droga, dossier e polemiche. Molteni: "Ennesima pagliacciata". De Maria: "Il caso in Parlamento"

Il contrasto allo spaccio in Bolognina sarà al centro di un’interrogazione parlamentare appena riprenderanno i lavori della Camera: lo annunciano i deputati del Pd Andrea De Maria e Virginio Merola, dopo che il Comune ha annunciato la preparazione di un dossier da presentare in Procura che raccoglie le tantissime segnalazioni dei cittadini, descrivendo un quartiere tenuto sotto scasso da gruppi di origine nigeriana con "comportamenti mafiosi e intimidatori". I deputati Pd chiedono che "il governo assuma tutte le azioni di sua competenza, in materia di ordine pubblico". Ma il dossier del Comune non raccoglie solo applausi, a cominciare dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che lo definisce una ’pagliacciata’, "l’ennesima operazione di distrazione di massa con la quale il sindaco Lepore e la sua assessora Madrid provano a buttare la palla in tribuna per nascondere la manifesta incapacità del centrosinistra di governare la città. Un tentativo grossolano per sviare l’attenzione dalle assurdità di cui si sono resi responsabili. Come da ultimo la distribuzione di pipe per il crack". Secondo Molteni, per arginare questa, "e tutte le figuracce accumulate" annunciano "l’invio di un dossier ‘perché serve un salto di qualità nell’intervento dello Stato". Molteni si augura che la smettano "con queste pagliacciate e si dedichino alle cose concrete, come fornire il taser agli agenti di polizia locale". Tra le iniziative volute dal governo per contrastare criminalità e degrado, anche i controlli nelle ’zone rosse’.

Proprio ieri, l’assessora Madrid ha detto che la zona rossa in Bolognina "non sta funzionando": "Da ottobre, in queste aree solo a Bologna – ricorda Molteni – sono state controllate quasi 32mila persone e 220 hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento, l’83% dei quali sono stranieri. Soggetti con una fedina penale lunga come un lenzuolo". E ancora, "solo negli ultimi due mesi" arrestate a Bologna oltre 70 persone, "metà delle quali per fatti di droga. Dati e fatti smentiscono la giunta Lepore". "Se ancora ve ne fosse bisogno – le parole del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami –, soprattutto per una sinistra che vuole promuovere la cultura della morte, i dati diffusi dal Viminale parlano chiaro: a Bologna, solo negli ultimi mesi, decine di spacciatori sono stati arrestati e migliaia di persone controllate con centinaia di provvedimenti di allontanamento. Numeri che fotografano con precisione il degrado e la criminalità che affliggono la città e che smentiscono, ancora una volta, la narrazione del sindaco Lepore e della giunta". E aggiunge che "fa riflettere la schizofrenia di alcuni deputati Pd che hanno il coraggio di denunciare situazioni di illegalità, legate allo spaccio, arrivando addirittura a chiedere l’intervento del governo. Proprio loro che vorrebbero combattere la diffusione di droga e la criminalità diffondendo pipe per il crack. FdI continuerà a battersi per politiche serie e concrete a difesa della sicurezza dei cittadini".

"Capiamo che la giunta Lepore debba cercare di distrarre l’attenzione pubblica dal tema delle pipe per il crack – le parole di Stefano Cavedagna, eurodeputato FdI –, una proposta assurda e colpevole. Oggi purtroppo lo fa agitandosi contro il governo nel maldestro tentativo di incolpare l’esecutivo del degrado della Bolognina. Sono quattro anni che Lepore governa la città. Quattro anni che gli diciamo che in Bolognina c’è un problema di droga e criminalità, quattro anni che spieghiamo come questo sia causato dall’assenza del Comune, che proponiamo un presidio fisso di polizia locale, che chiediamo controlli nelle case Acer, quattro anni che chiediamo telecamere. Nulla è stato fatto. Sono ridicoli".

Invece il Cea, Coordinamento enti accreditati Emilia-Romagna che raccoglie le realtà del privato sociale del campo delle dipendenze, difende la distribuzione di pipe da crack, esprimendo "piena solidarietà" alle amministrazioni comunali e agli operatori sotto attacco per questa scelta. La misura avrebbe mostrato di ridurre "lesioni, infezioni e altri rischi legati all’uso di strumenti improvvisati". Mettere in discussione tutto questo, dice il Cea, agitando paure o facili slogan, è anacronistico e pericoloso".