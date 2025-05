Droga e soldi contanti in auto, tre giovani finiscono nei guai

Sfrecciavano a tutta velocità in auto, in zona stazione. Una manovra finita nel mirino della Polizia che ha deciso di fermare il mezzo. Dentro c’erano tre giovani, due italiani, classe 2003 e 2004, e un marocchino classe 2001 alla guida. Il più giovane aveva, nascosti tra slip e pantaloni, un coltello, un tirapugni, un bilancino, 100 grammi di cocaina e sette grammi di hashish. Anche il marocchino aveva della droga, ovvero 260 grammi di hashish divisi in due panetti, sempre negli slip, e 1.170 euro in contanti. Soldi, in cifre maggiori, 1.885 euro, erano anche nelle tasche del ventiduenne. A corredo i tre avevano ben sei smartphone. Così, gli agenti della volante del commissariato Due Torri-San Francesco, una volta fermati in via Indipendenza e verificati i precedenti dei tre per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, hanno deciso di arrestarli. Il ventenne è stato anche denunciato per il possesso di armi. Ieri mattina la direttissima in tribunale. Per tutti è tre disposto l’obbligo di firma.

n. m.