Avevano 170 dosi di droga nascoste nella fodera di un giubbotto: arrestati

Bologna, 26 febbraio 2025 - Il via vai di persone che avveniva all'interno di un appartamento in zona Foscherara ha insospettito i carabinieri che durante una perquisizione, all'interno della casa, hanno trovato circa 60 grammi di droga. Per questo motivo due uomini, un diciannovenne e un ventiduenne, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione dei carabinieri in zona Foscherara

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando i militari dell'Arma della stazione Bologna San Ruffillo, per verificare un ipotetico traffico di droga all'interno dell'appartamento in zona Foscherara, si sono presentati davanti casa dei due pusher.

I carabinieri hanno così perquisito l'abitazione trovando all'interno 170 dosi di hashish, del peso complessivo di 59,5 grammi, nascoste nella fodera di un giubbotto, cucita artigianalmente e circa tremila euro in banconote di vario taglio.

Detenzione e misure cautelari

Il diciannovenne e il ventiduenne, entrambi tunisini, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura sono stati portati in carcere. Il tribunale ha poi convalidato l'arresto e disposto la rimessa in libertà dei due pusher con l’applicazione di misure cautelari.

Il diciannovenne ha ricevuto l'obbligo di dimora in città, mentre per il ventiduenne è scattato il divieto di dimora in città, il tutto in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.