Nascondeva 40 chili di droga in frigo, arrestato 45enne

Bologna, 6 dicembre 2024 - Nascondeva 40 chili di droga in frigo, tra hascisc e marijuana. L’ingente quantitativo di stupefacenti è stato scoperto dai carabinieri a Trebbo di Reno, frazione di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Un 45enne italiano è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Durante un controllo, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, rinvenendo il quantitativo di droga, nascosto all'interno di un frigorifero. Oltre alla droga, sono stati sequestrati circa 7.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

L'arrestato è stato portato in carcere e domani mattina comparirà davanti al Giudice delle indagini preliminari, Nadia Buttelli, per la convalida dell'arresto. L'uomo è difeso dall'avvocato Alessandro Veronesi. Le indagini sono ancora in corso per accertare la provenienza della droga e se l'uomo faccia parte di una più ampia organizzazione criminale.