Droga a Bologna: grigliata con amici al sapor di cocaina, denunciato

Bologna, 28 dicembre 2022 – La carne sulla brace e la cocaina sul tavolo. Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, il giorno di Santo Stefano ha invitato due amici per una grigliata e, con molta probabilità, per consumare cocaina.

Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato per detenzione di stupefacenti (una decina di grammi di cocaina) un 52enne di origine romena. L'uomo era stato arrestato a inizio dicembre, sempre per spaccio, e da allora è ai domiciliari nel suo appartamento in zona San Ruffillo.

Quando lunedì una pattuglia è andata a fare uno dei periodici controlli, per accertare che fosse in casa, inizialmente non ha aperto la porta. Dopo alcuni minuti ha fatto entrare i militari che, ispezionando l'abitazione, hanno trovato circa 4 grammi di cocaina sul tavolo della cucina e due vicini che si erano nascosti in una stanza.

Proseguendo la perquisizione sono stati rinvenuti altri 6 grammi della stessa sostanza, occultati nella caldaia, e sul terrazzo le tracce di una grigliata di carne da poco cucinata. Oltre alla denuncia, la vicenda è stata segnalata dai carabinieri all'autorità giudiziaria, per valutare un eventuale aggravamento della misura cautelare a carico del 52enne.