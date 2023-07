Droga a Bologna, nasconde hashish e marijuana nello zaino: 31enne arrestato zona universitaria

Bologna, 5 luglio 2023 - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Bologna con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto domenica 2 luglio poco dopo le 18.30 durante un'operazione antidroga condotta in zona universitaria.

Durante il servizio, i carabinieri hanno notato un ciclista con uno zaino nero che si guardava continuamente intorno con fare sospetto e per questo lo hanno fermato per un controllo. L'uomo, identificato in un nigeriano di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti per ingresso illegale nel territorio italiano, quando gli è stato chiesto di mostrare cosa avesse nello zaino ha reagito gettandolo a terra e cercando di fuggire in direzione di Piazza Verdi. L'uomo è stato però raggiunto dai militari dell'Arma ed è stato bloccato. Durante la perquisizione, il trentunenne è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e marijuana, per un peso complessivo di oltre 500 grammi, nascoste nelle tasche e nello zaino. Inoltre, sono stati trovati 650 euro in contanti e due telefoni cellulari. Per questo, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il trentunenne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice. Processato con rito direttissimo, l'uomo è stato condannato a una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.