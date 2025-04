Hashish nelle scatole di cioccolatini: nei guai un 27enne

Bologna, primo aprile 2025 — Un giovane di 27 anni, originario della Tunisia, residente a Bologna e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo il racconto degli agenti della Questura bolognese, i fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, quando alcuni poliziotti della Squadra “Volanti” del Commissariato Due Torri San Francesco erano fermi sotto il portico tra l’autostazione e la scalinata del Pincio.

Intervento della polizia e perquisizioni

All’improvviso, hanno notato alcune persone che sembravano impegnate a spacciare e per questo sono entrati in azione, fermando il 27enne nordafricano. Durante la perquisizione, il giovane è così stato trovato in possesso di tre confezioni di barrette di cioccolato di marchio Knoppers, ma al posto dei dolci era presente all’interno dell’hashish per un peso complessivo di 146,3 grammi. Il 27enne era inoltre già gravato da un precedente di polizia in materia di immigrazione.

Quello degli agenti di polizia bolognesi è solo l’ultimo intervento per contrastare il traffico di stupefacenti, con al centro l‘hashish. Pochi giorni fa, precisamente nella giornata di sabato 29 marzo, avevano arrestato un uomo di 28 anni, originario del Marocco, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento degli agenti della Squadra “Volanti” era avvenuto nei pressi di viale Masini. Alla vista dei poliziotti, il giovane nordafricano aveva tentato di scappare, ma è stato fermato dopo poco tempo ed è stato identificato.

Procedimento giudiziario

Anche lui, come il 27enne tunisino, aveva precedenti a suo carico, nel particolare per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Portato in Questura, il giovane è così stato perquisito e trovato in possesso di tre panette di hashish da circa 300 grammi, nascosti sotto la cinta dei pantaloni. In più, il 28enne aveva con sé oltre a 550 euro in contanti, sistemati nella sua tasca. Per questo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Operazione anti-droga

L’hashish, infine, era anche il prodotto, assieme alla marijuana, usato da un’organizzazione internazionale che trafficava droga tra l’Italia e l’Olanda. Fino a quando, pochi giorni fa, la polizia di Bologna ha eseguito cinque arresti in carcere su ordine del Gip del tribunale di Bologna. Il tutto in collaborazione con il collaterale Ufficio investigativo spagnolo, supportato dall’Unità di Contatto dello Sco presso l’Udyco di Madrid, e con le Squadre Mobili di Rimini, Treviso e Verona, le località dove gli indagati sono stati individuati.