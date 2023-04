"Droga in carcere Alla penitenziaria servono i cinofili"

Ancora droga sequestrata tra le mura della Dozza. Lo denuncia il sindacato di penitenziaria Sappe, che racconta come l’altro giorno, "a seguito di una perquisizione effettuata con le unità cinofili della Guardia di Finanza, nel reparto colloqui della Dozza sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente 25 grammi di hashish, che un famigliare avrebbe voluto consegnare al proprio congiunto detenuto". Come denunciano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Borrelli, vice segretario regionale, si tratta dell’ennesimo"episodio di tentativo di introdurre sostanza stupefacente in carcere, a causa dei molti tossicodipendenti reclusi. Dobbiamo denunciare ancora una volta la mancata costituzione delle unità cinofili in Emilia Romagna, nonostante sia prevista dal 1995. Da tempo è stato anche individuato il sito in cui costituire il reparto cinofili, ma ad oggi ancora nulla è stato fatto".