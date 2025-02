Droga la compagna e la violenta

Un sessantenne è accusato di avere maltrattato e violentato per anni l’ex convivente. E’ successo a Crevalcore, dove i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un italiano. L’uomo è indagato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale continuata.

La vittima è una cinquantenne, sua ex convivente. La donna, stanca dei soprusi, ha avuto coraggio, si è rivolta ai carabinieri e ha sporto delle querele che hanno portato al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei militari dell’Arma. Secondo quanto si è appreso l’uomo, negli ultimi tre anni, anche in diversi momenti, ha ripetutamente fatto assumere alla donna, con la scusa che l’avrebbero aiutata a star bene, sostanze stupefacenti e alcol, per poi abusarne sessualmente senza che lei potesse opporsi. Infatti la donna, a causa dell’assunzione di queste sostanze, era in uno stato di incoscienza e inibita nella capacità di reazione. Verso la fine dello scorso anno, la cinquantenne ha trovato il coraggio di interrompere definitivamente la sua relazione con l’ex convivente, anche perché già in passato aveva subito violenza, con aggressioni e maltrattamenti. Tuttavia il sessantenne, non accettando la decisione presa dalla donna, ha iniziato a mettere in atto veri e propri atti persecutori nei suoi confronti: ripetuti messaggi e telefonate, oltre a presentarsi sul luogo di lavoro. L’uomo, rintracciato dai carabinieri, è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal giudice.

Non più tardi di una decina di giorni fa, a Sant’Agata, un 45enne era stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di atti persecutori, incendio e violazione di domicilio. Il 45enne è finito agli arresti domiciliari con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza. L’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione, tanto da perseguitare l’ex fidanzata con messaggi inquietanti e tentando di dare fuoco alla sua cantina.

p. l. t.