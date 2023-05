La droga era un affare di famiglia: a Bologna arrestati madre, figli e pure un cliente

Bologna, 15 maggio 2023 – Quando i carabinieri lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso 15 grammi di marijuana, hanno deciso di estendere la perquisizione non solo all’abitazione del ventenne, ma anche a casa di quelli che si sospetta gli avessero venduto lo stupefacente.

Quattro persone sono finite in manette: il ventenne che in casa aveva altri 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; e poi i sospetti grossisti, madre e due figli, lei di 46 anni, i ragazzi di 20 e 22.

I militari sono arrivati a loro leggendo le chat nel cellulare del ventenne, dove si parlava di un acquisto di 150 grammi di erba al prezzo di 1.100 euro.

I carabinieri sono così andati nell’abitazione dei tre in via ferrarese e qui hanno trovato 300 grammi di marijuana e un etto di hashish, oltre a due bilancini di precisione.

Al termine degli atti i quattro sono stati arrestati e oggi si presenteranno davanti al giudice per la direttissima.