Bologna, 8 chili di droga nascosti in un’ex sala fitness: arrestati madre e figlio

Bologna, 7 giugno 2023 - Aveva adibito un'ex sala fitness a nascondiglio per la droga, che conservava anche in casa, con l'aiuto della madre. Per questo un uomo di 31 anni, residente nel quartiere Savena, e una donna di 51 anni, domiciliata a Rastignano, entrambi di origine palermitana, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il tutto è avvenuto al termine di un accurato controllo dei carabinieri, insospettiti dall'atteggiamento del trentunenne che in compagnia di un'altra persona, un trentunenne nato a Bologna per ora risultato estraneo ai fatti, stazionava con fare sospetto davanti alla serranda abbassata di un locale, adesso chiuso, ma in precedenza adibito a sala fitness. L'uomo alla vista dei militari dell'Arma è subito apparso agitato spiegando di avere in uso il locale, di proprietà del patrigno. La spiegazione non ha convinto i carabinieri che hanno deciso di perquisire il negozio trovando all'interno un'ottantina di panetti di hashish sottovuoto, dal peso complessivo di circa 8 chili, nascosti nella soffitta con anche materiale per il confezionamento della droga (una macchina per il sottovuoto, del nastro adesivo e della pellicola trasparente).

Terminata la perquisizione del locale, i militari dell'Arma hanno deciso di controllare anche l'auto del trentunenne, una Bmw serie 5, del valore di circa sessantamila euro, ma intestata alla compagna, una trentatreenne bolognese, per poi recarsi a casa dell'uomo per terminare la perquisizione. Arrivati sul posto, sui colli bolognesi, l'uomo ha chiesto ai militari di non farsi vedere dai tre figli minorenni che erano in casa con la mamma e la nonna, la cinquantunenne palermitana. I carabinieri hanno acconsentito di far accompagnare fuori casa i bambini, ma si sono poi resi conto che l'uomo aveva lanciato un avvertimento alla madre dicendole "Prendi tutto". La donna, infatti, mentre stava accompagnando i nipoti all’esterno, è stata sorpresa con un borsone contenente 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

La perquisizione dell'abitazione è terminata col sequestro del contenuto della borsa, nonché di un’altra ventina di grammi di hashish e altri due bilancini di precisione nascosti in casa, appartenenti al trentunenne e 2.640 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio che la compagna custodiva nella borsetta. L'uomo e la madre sono così stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e portati in carcere, mentre la trentatreenne è stata denunciata per lo stesso reato.